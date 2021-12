Az ünnepek alatt is folyamatos a migrációs nyomás a déli határon

Egy nap alatt ismét több száz bevándorlót állítottak meg a rendőrök és a katonák a déli határnál. A bűnözők egyre szervezettebbek és gyakran megpróbálják megtéveszteni a hatóságokat, de ez nem mindig sikerül. Kikunmajsánál egy csempészautó nekicsapódott egy fának szerda délelőtt. A kocsit feltehetően egy embercsempész vezette, aki hat migránst próbált Európába juttatni illegálisan – hszámolt be az M1 Híradója.

Nagy erőkkel vonultak ki a mentők és a rendőrök Kiskunmajsa egyik bevezető útjára szerda délután, miután egy jobbkanyarban egy személyautó lesodródott az útról és fának csapódott. Az ütközés olyan erős volt, hogy a fa kettétört.

Az M1 úgy tudja, a román rendszámú autóban heten utaztak, egy embercsempész vezette a kocsit, az utasai pedig illegális bevándorlók voltak. Volt, akit a helyszínen elláttak a mentők, de többeket kórházba kellett szállítani.

Idén itthon már 2500 embercsempészt fogtak el a hatóságok, és ez a szám napról napra nő.

Kedden egyetlen nap alatt 222 migránst fogtak el a hatóságok a déli határnál. Jánossomorján egy moldáv férfi autójában 19 illegális migránsra bukkantak a rendőrök.

Az elmúlt éjjel pedig Ferencszállás közelében bukott le egy észak-macedón férfi, aki 17 határsértőt csempészett Magyarországra. A határsértők gyalog is próbálkoznak. Ásotthalomnál egy 22 fős csoporttal szemben kellett intézkedniük a rendőröknek szerdán. A fiatal férfiak nem tudták igazolni magukat.

Kapcsolódó tartalom

„Naponta átlagosan háromszáz határsértőt fognak el a magyar hatóságok itthon” – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Bakondi György hozzátette: a migránsok Szerbia, Románia, Ukrajna és Horvátország felől is érkeznek. Rendszeresen átvágják a kerítést vagy alagútásással és más módszerekkel is próbálkoznak.

„A migránsok egyre agresszívebbek és egyre nagyobb csoportokban próbálkoznak”

– jelentette ki Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára nemrég Röszkén.

Legutóbb éppen néhány napja okozott kisebb pánikot a szerbiai Kelebia településen, amikor karácsony másnapján majdnem felgyújtották a templomot a migránsok.

A templom bejárata mellett, a faajtó tövében gyújtottak tüzet. Az erős füstszag belengte a környéket: néhány centiméteren múlt, hogy nem történt tragédia.

A környéken élők szerint a templomudvarban már korábban is jártak migránsok. Előfordult, hogy az illegális bevándorlók a templomkertben szárították a ruháikat, és rendszeresen járnak be azért is, hogy a kültéri konnektoroknál feltöltsék a mobiltelefonjaikat.

Címlapfotó: A magyar határvédelmi erők által elfogott, intézkedésre váró migránsok Ásotthalomnál 2021. december 29-én (forrás: Police.hu)