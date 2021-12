Továbbra is sorra szerelik le a BKK automatákat

Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a baloldali városvezetés újabb lépésére.

„Úgy tűnik, az automaták leszerelése az elmúlt napok botránya ellenére sem állt le: a BKK kikapcsolta a Liszt Ferenc repülőtér forgalmasabb 2A terminálja előtti automaták felét is és a sajtónak küldött tájékoztatás szerint ezeket is leszerelik rövidesen” – írta bejegyzésében Vitézy, aki már korábban is szóvá tette, hogy a főváros baloldali vezetése sorra szerelteti le a jegyautomatákat.

Kapcsolódó tartalom

Vitézy korábban arról is írt, hogy nem anyagi okai vannak a leszereléseknek, hiszen a kiesett automatákból származó jövedelem kiesik a fővárosi kasszából. „A BKK hivatalos közlése szerint egy automata havi üzemeltetési költsége 130 ezer forint. A bevételi adatokat visszaosztva látható: a korábbi automata-flotta bármely tagja nyolcvanszor annyi bevételt szedett be, mint amennyibe fenntartása kerül” – írta akkor a vezérigazgató.

Vitézy egy fotót is megosztott a leszerelt automaták helyéről:

Most arra hívta fel a figyelmet, hogy a reptéren is hasonlóképp jár el a BKK, csak kevésbé feltűnően. Az ottani automatákat egyelőre nem vitték el, csupán kikapcsolták.

Vitézy szerint a reptéri eset mutatja meg, hogy a BKK korábbi kommunikációja, mely szerint a mobiljegyek terjedését akarják elősegíteni, megdőlt. „Komolyan gondolja bárki, hogy az éppen Budapestre ért külföldi turisták első dolga lesz kikeresni a Simple-appot és azon keresztül venni jegyet regisztráció után?” – mutatott rá az intézkedés valószerűtlenségére a vezérigazgató.

„Azt kérem Budapest vezetésétől, állítsák meg a BKK teljesen értelmetlen akcióját és állítsák helyre a korábbi automata-hálózatot, aminek a létrehozásán éveket dolgoztunk!” – fogalmazott Vitézy.

Hozzátette: „Való igaz, hogy a digitális értékesítési megoldások terjedésével egyszer a jövőben elég lesz kevesebb automata is – ma azonban ezek a digitális csatornák töredezettek, hiányosak, nem tartunk ott, hogy az automaták leszerelése aktuális legyen. A jegy- és bérletértékesítés 55 százaléka ezeken megy, teljesen átgondolatlan ez a leszerelési akció. A repülőtéri automaták ritkításánál kevés nyilvanvalóbb példa van erre.”