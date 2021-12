Nem tetszik, nem jó a színe, kettőt kaptam belőle – elkezdődött az ajándékcsere

Tömeg volt kedden is az üzletközpontokban, ez már a karácsony utáni roham. Rengetegen szabadságon vannak ezen a héten, így van idejük vásárolni, vagy a hibás, félresikerült ajándékokat kicserélni. A hibátlan terméket nem kötelesek visszavenni az üzletek, de a kereskedők többsége – érzékelve a fogyasztói igényeket – ezt is megteszi, számolt be az M1 Híradója.