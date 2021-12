Magyar Nemzet: Húsz százalékkal nőhet a fizikai munkások bére jövőre

Tizenöt, de több esetben húsz százalékkal is emelkedhet jövőre a fizikai munkakörökben dolgozók keresete. Az ismét jelentősen gyorsuló bérfelzárkózást a járvány előtti időszakhoz képest is súlyosbodó munkaerőhiány és a minimálbérek jelentős emelése is segíti.

A versenyszféra legtöbb szereplőjénél már elkezdődtek a bértárgyalások, noha sok vállalat nem januártól, hanem az új üzleti évtől, áprilistól emeli a kereseteket. A szakszervezetek a Magyar Nemzet kérdésére többé-kevésbé kedvező tapasztalatokról számoltak be az eddigi egyeztetésekről. A vállalkozások készülnek a munkavállalók fizetésének rendezésére: a minimálbér és a garantált bérminimum összege januártól húsz-húsz százalékkal emelkedik, ami reálértékben is jelentős felzárkózás. A kötelező legkisebb béreken felül a magasabb keresetűek fizetése is emelkedik. Kapcsolódó tartalom Banai Péter Benő: A bérek és a nyugdíjak emelkednek, a családtámogatások bővülnek Az adórendszer átalakítása, a béremelések azt szolgálják, hogy megérje munkából élni segély helyett – mondta Banai Péter Benő. Pénzügyminisztérium: Magyarország a tervezettnél hamarabb térhet vissza az egyensúlyi pályára Az egyensúlyi mutatók javításával Magyarország felkészültebb lehet a világgazdasági kockázatokkal szemben. A lap szerint a jövő évi bérfejlesztések az eddigi tapasztalatok alapján az elmúlt két év megtorpanása után ismét a fizikai munkakörökben hozhatnak nagyobb emeléseket. A képviseletek tájékoztatása szerint átlagosan 15 százalékos bérfejlesztéssel számolnak az érintett vállalkozások, több munkáltató a 20 százalékos bérrendezést sem tartja elfogadhatatlannak bizonyos munkakörökben. A fizikai dolgozók többsége két számjegyű bruttó bérnövekedésben bízhat a minimálbéreken felüli kereseti kategóriákban is – írta a Magyar Nemzet. Megjegyzik, hogy a fizikai állomány érdemi bérrendezésére sok vállalkozás rákényszerül. Egyfelől a minimálbérek jelentős emelése bértorlódást idéz elő; vagyis aki az idei kötelező legkisebb keresetnél többet, de a jövő évinél kevesebb vagy ugyanakkora bért kap, annak rendezni kell a keresetét. Másfelől az ismét erősödő szakemberhiány is komoly bérnyomást idéz elő, a legtöbb fizikai munkakörben újra verseny folyik a szakképzett munkaerőért, ezt a versenyt pedig az a szereplő nyeri, amelyik a legmagasabb fizetést kínálja – írta a lap.