Kincsesláda Nógrád megyében

Nógrád szíve a fiataloknak lehet kitörés, Nógrád szívének pedig a fiatalok jelenthetik ugyanezt – vallja az a Bercelen élő francia-magyar házaspár, amely próbálja a helyi közösséget összefogni, fejleszteni. Annak pedig hogy mindezt az Isten-hegy lábánál teszik, sorsszerű üzenete is lehet, hiszen kettejüket a kezdetek óta összekötő szoros kapocs, a hit.

1989-ben ismerkedett meg egymással Philippe De Chalendar, világhírű karmester és Petro Kinga De Chalendar, közgazdász; más nyelv, más kultúra, más családi történet, de egy valami a kezdetek óta erős közös alapot jelent kapcsolatukban, ez pedig az istenhit. A 90-es években megvásárolták a Nógrád megyei Bercelen a romos állapotú kastélyt, felújították az épületet és rendbe hozták a hozzá tartozó területet. De, ahogy azt a Duna Televízió, Isten kezében című műsorában elmondták, nem csak így szeretnék szolgálni a térséget, hanem úgy is, hogy felvirágoztatják a megyét: segítenek a fiataloknak és támogatják a tehetségeket.

„Félő volt, hogy Bercel elöregedik, hiszen a fiatalok többsége a fővárosban költözött. Ez a terület, Budapesttől mindössze 70 kilométerre azonban egy igazi kincsesláda, tele zöld területekkel, amelynek környezetvédelmi megóvása nagyon fontos” – vallják. Ez az elv pedig meg tudja mozdítani a fiatalokat is, ám tudják, nem egyszerű döntés vidékre költözni. Ezért a kastély környezetében házakat vásároltak, amelyeket szívességi használtra adnak azoknak, akik szeretnék kipróbálni, milyen itt az élet.

A házaspár a keresztény szellemiségben nyújtott önzetlen segítségen túl a felnövekvő generációra is gondol, hiszen létrehozták a Nógrád Szíve Kistérséget, az ebbe tartozó 11 település részvételével pedig egy iskola alapítását is tervezik. „Egy olyan iskolát szeretnénk létrehozni, ahol párhuzamosan a digitális oktatással élménypedagógiát is alkalmaznak” – mesélte Kinga. Terveik azonban túlmutatnak az iskolán, hiszen azért munkálkodnak, hogy egyeteme is legyen a megyének.

Az idézett adás IDE kattintva nézhető újra.