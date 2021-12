ITM: Újabb sikeres pályázati forduló a nyugat-balkáni klímavédelmi támogatási programban

Az év végén is jelentős érdeklődést mutattak a hazai környezetipari cégek a Nyugat-balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. által kezelt pályázati források iránt. Nagy sikerrel zárult a nyugat-balkáni klímavédelmi támogatási program újabb felhívása is – jelentette be Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára az MTI-hez kedden eljuttatott közleményben.

A program a hazai cégek és tudományos központok régiós szerepvállalásának fokozását szolgálja a zöldgazdasági technológia- és tudásmegosztás területén. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) két év alatt 1,6 milliárd forintot fordít az európai uniós integrációban érdekelt nyugat-balkáni országok zöldgazdasági átállásának és klímavédelmi törekvéseinek támogatására. A hosszabb távú szakmai együttműködések kialakítását szolgáló, novemberben immár negyedik alkalommal meghirdetett felhívás keretében a korábbi fordulókhoz hasonlóan 400 millió forint keretösszeg áll rendelkezésre. A kezdeményezésnek köszönhetően számos beruházási lehetőséghez férhetnek hozzá a térségben a magyar vállalkozások. Steiner Attila elmondta, hogy a 2020-ban elindított támogatási programnak köszönhetően mostanáig 36 projekt megvalósítása vált lehetővé mintegy 2 milliárd forint teljes költségvetéssel. A nyertes pályázatok nagyságrendileg 80-100 milliárd forint összértékű beruházást készítenek elő a hat nyugat-balkáni célországban, Albániában, Bosznia-Hercegovinában, Koszovóban, Észak-Macedóniában, Montenegróban és Szerbiában. Több esetben a már lezárult előkészítést követően kedvező visszajelzések állnak rendelkezésre a helyi partnerek és a résztvevő cégek oldaláról is. A program tehát jól illeszkedik a hazai és regionális klímavédelmi és zöldgazdaság fejlesztési célkitűzésekhez, miközben bővíti a magyar szakértelem és hazai hátterű technológia külpiaci érvényesülési lehetőségeit – közölték. A most zárult felhívás keretében támogatást igénylő gazdasági társaságok legnagyobb számban az ivóvízgazdálkodás, szennyvíztisztítás és megújuló energia szektorokban nyújtottak be beruházásokat előkészítő projekteket, de megjelennek a hulladékkezelést és a klímaadaptációt segítő javaslatok is. A támogatási felhívás keretében beérkezett kezdeményezések értékelése, a legjobb projektek kiválasztása, a döntések bejelentése és a támogatások folyósítása egyaránt 2022 első negyedévében várható – ismerteti az ITM közleménye.