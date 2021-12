Fontos tudnivalók: Így veheti fel a nyereményét a hatos lottó új milliárdosa

Történelmet írt a hatos lottó nyertese, aki a vasárnap kihúzott számokkal a játék eddigi történetének legnagyobb jackpotját tudhatja magáénak, egyúttal pedig milliárdosként zárja az évet.

Több mint féléves halmozódást követően vasárnap egy szerencsés megnyerte a Hatoslottó 33 éves történetének legmagasabb főnyereményét, 3,165 milliárd forintot. A nyertesnek 90 napja van jelentkezni az álomösszegért – írta közleményében a Szerencsejáték Zrt.

A szerencsés a 1, 3, 7, 12 és a 16, valamint a 27 nyerőszámok kombinációjával abszolút rekordot állított be.

A nyertesnek 90 nap áll rendelkezésére, hogy jelentkezzen nyereményéért, mégpedig az úgynevezett nagynyertes-vonalon, amely a www.szerencsejatek.hu oldalon és az értékesítőhelyeken is megtalálható. A szerencsés játékos telefonon történő jelentkezése során a lottótársaság feddhetetlen munkatársának elsődleges feladata az, hogy a szelvényen lévő információk alapján meggyőződjön arról, valóban a nyertes van a vonal túloldalán.

Ezt követően a legszigorúbb egészségügyi protokollok betartása mellett személyesen is azonosítják a nyertest, majd ennek keretében leadásra kerül az eredeti szelvény, és megvizsgálják annak érvényességét és hitelességét. Amennyiben a beazonosítás sikeres, a személyes adatok egyeztetését követően megkezdődhet a kifizetési eljárás. A nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben banki átutalással történik.

A Hatoslottó rekordösszegének halmozódása alatt számos izgalmas információ látott napvilágot. Az eddigi leghosszabb halmozódást is jelenti a mostani telitalálatos, ugyanis legutóbb május 23-án, 30 hete volt telitalálatos szelvény. A rekordösszeg lázba hozta a játékosokat is, ugyanis a feladott szelvények száma megnőtt, a megjátszott mezők száma pedig csaknem megduplázódott.