Üzent a főorvos, aki elsőként kapta meg a vírus elleni vakcinát az országban

Kertész Adrienne, a Dél-pesti Centrumkórház Infekciókontroll Osztályának vezető főorvosa volt az első, aki megkapta a védőoltást egy évvel ezelőtt. A doktornő a hirado.hu-nak mesélt az azóta eltelt időszakról és arról, hogy mit üzenne mindenkinek a koronavírussal kapcsolatban.

Szlávik János infektológus főorvos beoltja a Pfizer és a BioNTech által kifejlesztett koronavírus elleni oltóanyaggal Kertész Adrienne osztályvezető főorvost a Dél-pesti Centrumkórházban 2020. december 26-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Az első oltásra Szlávik János főorvos választotta ki a kórházi menedzsment egyetértésével.

„A családom örült, mert féltettek engem és bíztak az oltásban, a barátaim pedig mihamarabb igyekeztek bekerülni az oltandók közé, mert példaértékűnek tartották, és nem tartoztak az oltást tagadók közé. Egészen biztos vagyok benne, hogy többen követték a példámat, konkrétan ismerőseim közül, de nagy valószínűséggel számomra ismeretlen embereknek is bátorítást adott” – kezdte Kertész Adrienne a hirado.hu-nak, aki arról is mesélt, hogy az eltelt időszakban mit élt meg sikerként és mi volt a legnehezebb számára.

„Visszagondolva a védőoltás bevezetése előtti időszakra, a 2019-es év végén a vuhani járványra, a WHO felhívására reagálva 2020. év elején kidolgoztuk a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetben a SARS-CoV-2 infekciókontroll szabályait, gyakorlatokat tartottunk, a lehetőségekhez mérten felkészültünk a betegek fogadására, kijelöltük a beteg vizsgálatának, felvételének, ápolásának stb. strukturális feltételeit, és az első betegek érkezésekor (2020. március 4.) „készen álltunk”. Ezt sikernek éltem meg. Sajnos közben a COVID-19 megbetegedés világjárvánnyá alakult, amellyel Magyarországnak és az egészségügyi rendszerünknek is szembesülnie kellett, és egyre több nehézséget, problémát kellett megoldanunk. A védőoltás kifejlesztése és Magyarországra érkezése – én voltam az első személy, akit az Európai Unióban beoltottak – nagy reményeket keltett mindenkiben, de a járvány így is hullámokban tört ránk, nagyon próbára tette az egészségügyi dolgozókat, és fájdalmat okozott a betegeknek és azoknak, akik szeretteiket elvesztették. Ezt nehéz volt megélni, és még ma sem tudjuk elfojtani érzéseinket, a küzdelem a vírussal, a járvánnyal nem szűnt meg.” – tette hozzá.

A doktornő a hirado.hu-nak elárulta azt is, hogy mi az amit mindenkinek elmondana a koronavírussal kapcsolatban.

„Az én üzenetem az, hogy mindenki oltassa be magát, aki még nem kérte, az vegye fel az elsőt, akit pedig már kétszer oltottak, minél előbb vegye fel a harmadik, emlékeztető oltást. Fegyelmezett magatartást tanúsítson mindenki saját magával és másokkal szemben, és az oltást tagadók vonják le a tanulságokat a veszteségekből, és oltassák be magukat. Legrégebbi európai oltottként én vagyok az élő bizonyíték, hogy semmi bajuk sem lesz a vakcinától.”

Már több mint tizenötmillió vakcinát adtak be Magyarországon

Egy éve érkezett meg a koronavírus elleni védőoltás Magyarországra – mondta a kormány közösségi oldalára vasárnap feltöltött videójában a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára.

György István a videóban elmondta: még aznap, hogy az első szállítmányok megérkeztek, megkezdték az oltások beadását, és azóta már több mint tizenötmillió vakcinát adtak be Magyarországon.

Hangsúlyozta, hogy minden oltás beadása komoly szervezőmunkát és erőforrást igényel, amelyet a kormány továbbra is biztosít, hogy megvédje a magyar emberek egészségét és az ország működőképességét.

Felidézte: az oltási program elején nem volt elég oltóanyag, ezért átgondolt sorrendet kellett felállítani, hogy ki mikor kapja meg az oltást. Minden célcsoport oltása egy-egy külön oltási akcióként, precíz tervezéssel valósult meg sok száz katona, több ezer orvos, egészségügyi dolgozó és közszolgálatot ellátó dolgozó áldozatos munkájának és összefogásának eredményeképpen – fogalmazott György István.

Az oltásokat egy éve az egészségügyi dolgozókkal és az idősotthonok lakóival kezdték, majd az idősekkel, a krónikus betegekkel, a rendőrökkel, katonákkal, az iskolai-óvodai dolgozókkal és a 60 év alattiakkal folytatták.

Kiemelte, hogy a kormány vakcinabeszerzéseinek köszönhetően Magyarország az Európai Unióban elsőként érte el az 50 százalék feletti átoltottságot. Szintén az elsők közt tette lehetővé a kormány májusban és júniusban a 12-18 éves korosztály oltását – tette hozzá. Emellett nyáron a Magyarországon élő külföldieknek és a külhoni magyaroknak is lehetővé tették az oltást, sőt a szomszédos országok határain élőknek is – ismertette.

György István rámutatott: szintén elsők közt tették lehetővé Magyarországon augusztustól a megerősítő harmadik védőoltás felvételét, és ma már a beoltottak több mint fele a megerősítő oltással is rendelkezik. Ezzel az elsők vagyunk, és ez nagy előny lehet az esetleges újabb hullámmal szemben – mondta. Kitért arra, hogy ma már zajlik az 5-11 éves korosztály oltása is.

Az államtitkár szerint az egy éve tartó oltási programnak köszönhetően a magyarok az új évnek úgy állhatnak neki, hogy mindenki jóval nagyobb biztonságban van, és a lakosság magasan átoltott. Magyarország továbbra is vakcina alapú védekezést folytat, januárra a kormány több oltási akciót is tervez, amikor a kórházi oltópontok mellett minden járási székhelyen lesz oltás, és a háziorvosok is oltanak majd – mondta.

György István arra kért mindenkit, hogy aki még nem tette, mindenképp vegye fel a védőoltást, aki pedig megkapta mindkét oltását, és azóta eltelt már négy hónap, a harmadik vakcinát is adassa be saját maga, a családja és a környezete egészségének védelme érdekében.

Kapcsolódó tartalom