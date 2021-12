Hiába az ünnepi aranyruha, a plafont kiszakító karácsonyfa, a százfogásos menü, ha a lélek kimarad a ceremóniából – interjú Szentpéteri Csilla zongoraművésszel

Hiába az ünnepi aranyruha, a plafont kiszakító karácsonyfa, a százfogásos menü, ha a lélek kimarad a ceremóniából. Csodálatos érzés adni, de a mérték nem mindegy. Nekem az a legfontosabb, hogy összejöjjön a család az ünnepi asztalnál, beszélgessünk, érezzük, hogy a csoda, amire vártunk, tényleg megtörtént, s apróságokkal szerezzünk örömet egymásnak – mondta a hirado.hu-nak Szentpéteri Csilla zongoraművész-zeneszerző. Interjú.

– Az elmúlt másfél évben teljesen megváltozott az eddig megszokott életünk, hogyan emlékszik vissza arra a pillanatra, amikor ezzel először szembesült igazán?

Éppen egy fergeteges zenekari próbáról igyekeztem a Blaha Lujza téri hangszerüzletbe. Hetek óta tervezgettem egy új hangszer megvásárlását, s elérkezettnek láttam az időt. Az üzlet előtt régóta egy nagyon lestrapált pianínó áll, de én akárhányszor arra járok, mindig önfeledten játszom rajta, szék híján állva, s percek múlva már ott az utca közönsége. Most is így volt, csak előtte lefertőtlenítettem a billentyűket, akkorra már belém rögzültek ezek a rituálék. Aztán a pénztárnál hallottam, hogy másnaptól karantén lesz hosszú időre. Akkor még nem is tudatosult bennem, hogy mi is lesz, igyekeztem minél hamarabb kijutni a csúcsforgalomból, s gyorsan kipróbálni a vadonatúj hangszert. Útközben a rádióból már csak ez folyt, és akkor összerándult a gyomrom. Mi lesz a szüleimmel? Apukám Makón egyedül, anyukám Budapesten egyedül…. Hogy tudom őket segíteni, hogy tudom őket magamhoz ölelni? Mi lesz a rengeteg itthoni és külföldi koncerttel, amik le vannak kötve? Hogyan tovább? Hazaérve kibontatlanul maradt a hangszer, rögtön telefonáltam a szüleimnek, hogy ne idegeskedjenek, megoldunk mindent, az a lényeg, hogy nagyon vigyázzanak magukra, s mindennap beszélni fogunk!

– Mi volt az, ami lelkileg erőt tudott adni?

Az első hét gyötrelmes volt, gyomorgörccsel feküdtem, s keltem. Aztán valahogy kisimultak a napok. Éreztem egyfajta megnyugvást, átállítottam a gondolkodásomat, próbáltam a világ káoszát, a luciferi pókhálóval átszőtt világ súlyos válságát kiszorítani a mindennapjaimból, s megtalálni ennek az időszaknak a pozitívumát. Otthon vagyok, itt a kis családom, a fiam szeret velünk lenni, nem okoz neki gondot a karantén, tavasz van, élnek a szüleim, a barátaim, rengeteget gyakorolhatok, írhatok új számokat, mindennap főzök, észreveszem végre a tavaszt, ami mindig elsiklott mellettem, ahogy a többi évszak is, az állandó rohanás miatt. Rég nem olvastam ennyit, rég nem ültünk ennyit a teraszunkon, hallottam a madarakat, éreztem, hogy süt a nap. A koncertek iszonyúan hiányoztak, a zenésztársaim, a turnébusz, a közönség vastapsa, de nem korbácsoltam magam. Aztán jött a nyár, picit fellélegeztünk, de a szüleimet még mindig nem láthattam, vigyázni kellett rájuk. Rengeteget kirándultunk, felfedeztem gyönyörű országunk olyan helyeit, amire eddig nem volt idő, s én, aki a Balaton szerelmese, rohantam vitorlázni, órákat úszni a tó közepén. Jött az ősz, s vele együtt újra a járvány, kezdődött minden elölről. A felkéréseket törölték, a naptár tele volt áthúzott időpontokkal. Ez már nehezebb volt, s azóta is tart, közel 100 koncertünk veszett a semmibe. Az adventi időszak nehéz volt, szüleim továbbra is beburkolóztak, álltam anyukám háza előtt, onnan integettünk egymásnak. Apukámhoz nem tudtam hazautazni Makóra. Így teltek az ünnepek. Tartottuk egymásban a lelket. Azóta biztonságosabb a helyzet számunkra, az oltásnak köszönhetően, de valahogy belénk maródott az állandó félelem, óvatosabban ölelünk, elfordítjuk a fejünket még maszkban is, távolságot tartunk.

– Milyen érzés volt először újra koncertet adni?

21 hónap után Debrecenben volt az első nagyszabású koncertünk, ahol közel hatszáz fős közönség várt bennünket a Református Nagytemplomban. Hosszú percekig álltam a tapsviharban, s úgy játszottam zenésztársaimmal, mintha ezen múlna az életem, de legalábbis lelkem életben tartása. A járvány előtt az adventi időszak mindig koncertekkel, utazással telt, s felfokozott érzelmekkel, teljesen átérezve a várakozás üzenetét, szépségét kerültem haza 22-én. Aztán kis időre elbúcsúztam a zongorahangoktól, színpadtól, s csak arra koncentráltam, hogy mindenki, aki nálunk tölti az ünnepeket, valóban ünnepként élje meg minden pillanatát.

– Mit jelent Önnek az ünnepi időszak?

Idealistaként jó lenne megérnem azt, ha az emberek nem a fogyasztói társadalom rabságában töltenék ezt az időszakot, bevásárlókocsikat kitépve egymás kezéből, ha nem kirakatéletet élnének, nem a külsőségek dominálnának. De szomorúan érzékelem, hogy december elsejétől az emberek rohamtempóra kapcsolnak, „kinek, mit, mennyiért vegyek” a legfontosabb kérdés, cipekednek, idegesek, türelmetlenek.

Hiába az ünnepi aranyruha, a plafont kiszakító karácsonyfa, a százfogásos menü, ha a lélek kimarad a ceremóniából.

Csodálatos érzés adni, de a mérték nem mindegy. Nekem az a legfontosabb, hogy összejöjjön a család az ünnepi asztalnál, beszélgessünk, érezzük, hogy a csoda, amire vártunk, tényleg megtörtént, s apróságokkal szerezzünk örömet egymásnak.