Fabiny Tamás: Karácsony üzenete a félelem elűzéséről szól

Erdő Péter bíboros is a szent családot említette követendő példaként vasárnap délelőtt a Mátyás-templomban. Azt mondta, a családi nevelés szükségességét és melegét is megtanulhatják a mai édesanyák és édesapák a szent családtól. Immár hagyomány, hogy Erdő Péter karácsony második napján hallássérülteknek tart szentmisét – hangzott el az M1 Híradójában. Rajta kívül több egyházi vezető is megosztotta ünnepi gondolatait és karácsonyi üzenetét.

Az öröm és boldogság ünnepe Vasárnap délben a budavári Nagyboldogasszony templomban hallássérült híveknek celebrált szentmisét Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek. Prédikációjában arról beszélt, azzal hogy karácsonykor megszületett Jézus, megszületett egy hármas közösség, a szent család, amely példaképe lehet minden időkre minden családnak. Több egyházi vezető a közmédián keresztül is üzent a híveknek. Novak Leon, a szlovén evangélikus egyház püspöke az M1-en felidézte, hogy az elmúlt két év a koronavírus-járvány miatt nehézségekkel volt tele. Krisztus születésének fénye azonban újra fényt hoz az életünkbe. „Karácsony üzenete a félelem elűzéséről szól” – erről már a magyarországi evangélikus egyház püspöke beszélt az M1-en. Fabiny Tamás is kiemelte, hogy nehéz két év van mögöttünk, azonban ez az időszak ráébreszthet bennünket olyan dolgokra, amiken érdemes változtatnunk. A püspök hozzátette, ha valamire taníthat minket a járvány, akkor az, hogy jobban hagyatkozzunk a gondviselő istenre.