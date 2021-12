Orbán Viktor: A kulcs Magyarország jövőjéhez, hogy az emberek elhitték, munkával igenis lehet boldogulni

Ünnepi interjút adott Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek. A miniszterelnök ebben azt mondta: az a kulcs Magyarország jövőjéhez, hogy az emberek elhitték, munkával igenis lehet boldogulni. Orbán Viktor a jövő év fontos feladatai közé sorolta a nagy gazdasági intézkedések végrehajtását, a vírussal szembeni további sikeres védekezést és a gyermekvédelmi népszavazást – számoltak be róla az M1 Híradójában.

Előre, nem hátra – ezzel a címmel közölt ünnepi interjút a Magyar Nemzet, Orbán Viktorral. A miniszterelnököt először a járványhelyzetről kérdezték, hiszen tavaly ilyenkor még nem volt oltás. Ezzel kapcsolatban a kormányfő elmondta: már van ellenszer, ami védelmet ad, de reményt is, hiszen már tehetünk is saját magunk és mások érdekében. A kormányfő rámutatott: nagy eredmény, hogy a harmadik oltást már hárommilliónál is többen vették fel, ezzel a legjobbak közé tartozunk Európában.

Ezután a miniszterelnök áttért az Európai Unióban zajló vitákra. Elmondta: Brüsszelben ma azok vannak hatalmon, akik egy német irányítású európai államot akarnak létrehozni, szemben velünk, akik ragaszkodunk a nemzetekből álló Európa létéhez. Hozzátette: ők a migrációban demográfiai utánpótlást látnak, szerintük az európai keresztény gyerekeket remekül helyettesítik a közel-keleti muszlim felnőttek. A realitás azonban az, hogy nem boldog, összevegyült élet jön így létre, hanem terrorizmus, bűnözés, munkanélküliség és no-go zónák.

Ugyanez a helyzet a családdal – folytatta Orbán Viktor, aki elmondta: számukra a mi családfogalmunk elavult, és ők olyan embereket vonnának be a gyerekek nevelésébe, akiket mi inkább távol tartanánk tőlük.

A kormányfő arról is beszélt, Brüsszel – bár hangoztatja – egy pillanatig sem gondolja komolyan, hogy Magyarország korrupt lenne. És nem gondolják komolyan, hogy a magyar igazságszolgáltatással bármi baj lenne, vagy hogy nálunk nincs sajtószabadság, hiszen elég, ha megnyitják a magyar online média honlapjait. Ezek politikai vádak, nincs közük a valósághoz.

A kormányfő a 2022-es célokról azt mondta: első a nagy gazdasági intézkedéseknek a végrehajtása, a második a vírussal szembeni további sikeres védekezés, a harmadik pedig a gyermekvédelmi népszavazás.

A gazdasági célokkal kapcsolatban a miniszterelnök emlékeztetett: 2010-ben, amikor a Gyurcsány–Bajnai-kormány csődbe vitte Magyarországot, 3,7 millió embernek volt munkája. Ma ez a szám 4,7 millió. Az a kulcs Magyarország jövőjéhez, hogy az emberek elhitték, munkával igenis lehet boldogulni.

Orbán Viktor azt mondta:

a kormány ennek köszönhetőn tudja visszaadni a 13. havi nyugdíjat, amit Gyurcsány és Bajnai elvettek, ezért nem kell adót fizetniük a 25 év alatti dolgozó fiataloknak, és ezért fizetik vissza a gyermeket nevelő családoknak a jövedelemadójukat is.

Orbán Viktor az európai rezsiválságról is beszélt. Azt mondta a családok rezsiköltségei egy év alatt megduplázódtak, kivéve Magyarországot, mert nálunk nyolc éve fix energiaárak vannak. Úgy fogalmazott: a benzinár esetében is meg tudtuk védeni magunkat a világgazdaság hatásaitól.

A miniszterelnök hozzátette: a kormány folyamatosan keresi azokat az eszközöket, amelyekkel védheti a magyar családokat, így például februártól kiterjeszti a Szép-kártya használatát az élelmiszerekre is. De lakossági kamatstopot is bevezetnek, emellett egy jelentős minimálbér-emelést is letett az asztalra a kormány.

A közelgő választásokkal kapcsolatban Orbán Viktor arra kérte a magyarokat, hogy mérlegeljenek és idézzék fel, hogy hol volt ez az ország 2010-ben, a pénzügyi csőd milyen mély bugyraiban, és hol tartunk most, milyen szárnyaló terveink lehetnek most. Úgy fogalmazott: szeretnénk, ha mindenkiben tudatosulna: Magyarország előre megy, nem hátra.

Orbán Vikor az ünnepekre azt kívánta a családoknak, hogy az ajándékok és a családtagok viszontlátásának öröme mögött, a gyertyák fényénél lássák meg a szenteste eredeti értelmét és szépségét is, majd Boldog karácsonyt kívánt mindenkinek!

A címlapfotón: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)