Erdő Péter: Karácsony ünnepe magában hordozza a jövő és a boldogság ígéretét

December 25-e, karácsony első napja van. A keresztények Jézus Krisztus születését ünneplik világszerte. Az egyházi vezetők idén is tartottak ünnepi szentmiséket és istentiszteleteket, amelyeken már jóval többen voltak, mint tavaly, amikor még senki nem volt beoltva. A járványügyi intézkedéseket viszont ezúttal is mindenkinek be kellett tartani – hangzott el az M1 Híradójában.