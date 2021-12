Új terminált kap a debreceni reptér, megmutatjuk a látványterveket

Nagy nemzetközi repülőtérré fejleszti a debrecenit az állam és az önkormányzat. A tervek egy része már el is készült. 3 millió utast tudnak majd kiszolgálni évente, ez nagyjából ötszöröse a járvány előtti csúcsnak. A turizmus miatt is fontos a fejlesztés, de a város és a régió gazdasága is olyan ütemben fejlődik, hogy az is indokolttá teszi a bővítést.