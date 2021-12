Fehér karácsony? A havazás hozta meg az ünnepi hangulatot az ország egyes részein

Havazásra ébredtek péntek reggel az ország észak-keleti részeiben élők. Több centiméteres hótakaró alakult ki Nyíregyházán és Debrecenben is, sokan azonnal kimentek a szabadba, a fehér táj látványával hangolódtak az ünnepre. Közben az ország középső részén, így Budapesten is ónos eső esett. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az autósokat figyelmezteti. Azt írták, hogy aki teheti, az ónos esővel érintett területeken ne induljon útnak – számolt be az M1 Híradója.