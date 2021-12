Erdő Péter: Isten közösséget vállalt az emberrel, azért mert szeret minket

Karácsonykor Jézus Krisztus születésére emlékezik a keresztény világ. Ugyanakkor világszerte a szeretet, a békesség, a család, és az otthon ünnepe is mindannyiunk számára. Idén azonban az ünnepet is beárnyékolja a járvány és az aggodalom épp azért a szeretet és a remény különösen fontos ezen a Karácsonyon. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek az M1-nek arról beszélt, hogy az emberiség nem csupán a saját erejére van bízva, hanem Isten kíséri, célja és értelme van a közösségi és az egyéni életnek is.