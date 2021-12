Az ünnepek idején sincs megállás az oltópontokon

Sok külföldön dolgozó, de most hazatérő magyar időzítette az ünnepre az oltás, van ahol minden időpont elfogyott a következő napokra. Szakértők továbbra is oltásra buzdítanak, azt mondják: a vakcina nélkül több létfontosságú szervet is megtámadhat a fertőzés – hangzott el az M1 Híradóban.

Karácsonykor is oltanak országszerte A Pécsi Tudományegyetem klinikai központjának elnöke azt mondta: nemcsak az első kettő, hanem az emlékeztető dózis is létfontosságú, hiszen egy bizonyos idő után az immunrendszer már nem tud megfelelően védekezni a fertőzéssel szemben. „Akik már régen vették fel négy- hat hónappal a második oltást, az immunrendszer már gyengült védekezőképessége és emlékeztetni kell a szervezetet, emlékeztetni kell az immunrendszert, hogy újra erősödjön meg, maximális védekezéssel álljon rendelkezésre” – mondta Sebestyén Andor, a PTE Klinikai Központ elnöke. Egy- a kormány közösségi oldalára feltöltött videóban is az oltásra biztatnak Dózsa Katalin háziorvos kiemelte: továbbra is az oltatlanokra a legveszélyesebb a koronavírus, hiszen náluk szinte valamennyi szerv megsínyli a fertőzést. „Az oltatlan egyénekben egy olyan agresszív inváziót hajt végre a vírus, hogy elárasztja az egész testét a megbetegedett egyénnek, az agyszövetben, a tüdőszövetben, a szívizomsejtekben, a májban a vesében rendkívül magas koncentrációban megtalálható és akikben nagy mértékben tud átíródni a vírus, az ő szervezetükben tudnak az úgynevezett mutációk is kialakulni” – tájékoztatott a háziorvos. Az oltópontok folyamatosan működnek az ünnepek alatt is Karácsony első és másnapján nyolctól négyig, a két ünnep között pedig este hat óráig lehet menni. De várják a pácienseket szilveszterkor is és az az újév első napján is. Januárban pedig csütörtök-péntek-szombatonként folytatódnak az oltási akciók, amikor előzetes időpontfoglalás nélkül, helyszíni regisztrációval adják be az injekciókat. Kapcsolódó tartalom Januárban is lesznek oltási akciók, mutatjuk a részleteket Az év utolsó Kormányinfóján Orbán Viktor miniszterelnök ismét a harmadik, azaz a megerősítő oltás fontosságát hangsúlyozta.