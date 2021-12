Megérkezett Ferenc pápa ajándéka

Megérkezett az MTVA-hoz az a szobor, amellyel Ferenc pápa támogatta a közmédia Jónak lenni jó! kampányát. A Szent Józsefet és a gyermek Jézust ábrázoló bronzszobrot Ferenc pápa szerdán meg is áldotta a Vatikánban. A szobrot elárverezik, a befolyt összeg a járványban árván vagy félárván maradt gyerekeket segítő Regőczi István Alapítványhoz kerül – számolt be az M1 Híradója.

Magyarul köszöntötte a Vatikáni Rádió szerkesztőjét Ferenc pápa a szerdai általános audienciája végén. A katolikus egyházfő ezután két magyar gyermeken keresztül áldását küldte a koronavírus-járvány miatt árván vagy félárván maradt gyermeknek, majd megáldotta a szobrot, melyet a magyar közmédia Jónak lenni jó! adománygyűjtő akciójába ajánlott fel.

A közmédia Jónak lenni jó! adománygyűjtő akciójába felajánlott műalkotást a pápa személyi titkára adta át a Vatikáni Rádió szerkesztőjének, aki továbbította azt Magyarország szentszéki nagykövetségének.

A pápai felajánlást a külképviselet egyik diplomatája hozta Rómából Magyarországra. Erdei Sándor szerda este indult útnak autóval, és csütörtök délután érkezett meg a szoborral Agárdra, hogy átadja a közmédia munkatársainak.

Az átadás-átvételi procedúrának a Magyar Máltai Szeretetszolgálat agárdi rehabilitációs központja adott helyet. Deák Csaba, az intézmény igazgatója azt mondta, megtiszteltetés részt venni a pápai felajánlás célba juttatásában.

Kapcsolódó tartalom

A pápai adomány rendőri biztosítás mellett folytatta útját Budapestre, az MTVA székházába.

A koronavírus-járvány miatt árván vagy félárván maradt gyermekek megsegítésére felajánlott 28 x 26 x 18 centiméteres bronzszobor Szent Józsefet ábrázolja, amint a gyermek Jézust tanítja az ácsmesterségre.

Ferenc pápa választása valószínűleg azért esett a Patris corde, magyarul Atyai szívvel című alkotásra, mert most zárult le a Szent József-év, amit apostoli levéllel hirdetett meg. A szobor éppen azt a gondoskodást mutatja be, amelyre most a Covid-árváknak is nagy szükségük van.

A műalkotást az MTVA székházában Siklósi Beatrix, a Jónak lenni jó! adománygyűjtő akció projektvezetője vette át a Híradó riporterétől.

„Nagyon meg vagyok hatva, mert nem gondoltam volna, amikor azt a bizonyos levelet megírtam, hogy tényleg lesz ajándék, és hogy egy ilyen csodálatosan szép szobor” – mondta Siklósi Beatrix.

A közmédia Jónak lenni jó! adománygyűjtő akciója, ami idén a tizedik évfordulóját ünnepli, minden korábbi rekordot megdöntött: a felajánlásoknak köszönhetően 350 millió forint gyűlt össze.