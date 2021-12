Hortay: Brüsszel még tovább emelné az energiaárakat

A következő két-három hónap kérdése, sikerül-e megakadályozni, hogy a klímavédelemre hivatkozva extra adóval sújtsák az uniós ingatlan- és autótulajdonosokat, amit a közép-európai országok mellett a franciák is elleneznek – erről is beszélt Orbán Viktor a keddi Kormányinfón. Emlékeztetett arra is, hogy a magyarországi rezsicsökkentés most mutatja meg az „előnyös arcát”, amikor Nyugat-Európában többszörösére nőtt a családok rezsikiadása. A rezsicsökkentés nélkül majdnem háromszor többet kellett volna, hogy fizessen egy átlagos magyar család – hangzott el az M1 Ma reggel című műsorában.