Csütörtökön érkezik Ferenc pápa ajándéka

Csütörtökön érkezik Budapestre az a szobor, amellyel Ferenc pápa támogatja a közmédia Jónak lenni jó! kampányát. A Szent Józsefet és a gyermek Jézust ábrázoló bronzszobrot a katolikus egyházfő szerdán megáldotta a Vatikánban. A szobrot elárverezik, a befolyt összeg pedig a koronavírus miatt árván, félárván maradt gyerekeket segítő Regőczi István Alapítványhoz kerül.

„Isten hozta!” – magyarul köszöntötte a Vatikáni Rádió szerkesztőjét Ferenc pápa a szerdai általános audienciája végén. A katolikus egyházfő ezt követően két magyar gyermeken keresztül áldását küldte valamennyi árván vagy félárván maradt gyereknek, majd megáldotta azt a szobrot, amelyet a Regőczi Alapítvány javára ajánlott fel.

Ferenc pápa a szoborról azt mondta: igen, nagyon szép, szeretem Szent Józsefet.

A Jónak lenni jó! projektvezetője vasárnap, a közmédia egész napos adománygyűjtő műsorában jelentette be Ferenc pápa rendkívüli felajánlását. Siklósi Beatrix azt mondta: a katolikus egyházfő különösen tiszteli Szent Józsefet, ezért esett erre az alkotásra a választása. Az őt ábrázoló szobor pedig azt a gondviselést mutatja be, melyre most a Covid-árváknak is nagy szükségük van.

„Azért is gondolt erre, mert Szent József az, aki a gondoskodó apa szimbólumát jelenti, hiszen ő vigyázott a Kisjézusra, és ez a szobor pedig azt ábrázolja, hogy ő tanítja ácsmesterségre Jézust” – fogalmazott.

A műalkotás már elindult Rómából, és délután érkezik meg az MTVA épületébe. A szobrot árverésre bocsátják majd, az ebből származó bevétellel pedig a Regőczi Alapítvány munkáját támogatják.