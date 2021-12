Orbán Viktor: Jövőre egyszerre tudjuk segíteni a fiatalokat és az időseket

Ma délelőtt 10 órától tartja szokásos nemzetközi éves sajtótájékoztatóját Orbán Viktor miniszterelnök, amit a hirado.hu élőben közvetít. Cikkünk frissül.

2021-es év két dologról szólt: a vírus elleni küzdelemről és a gazdaság újra indításáról – kezdte Orbán Viktor. Kiemelte, hogy az idei év mindenki számára nehéz év volt.

Hozzátette, hogy 2021-es már nem voltunk olyan eszköztelenek a vírussal szemben, mint tavaly, hiszen kifejlesztették a vírus elleni oltást, így a lezárással járó korábbi védekezésről az oltásalapú védekezésre álltunk át.

Az összes elérhető vakcinát beszereztük, és hamar elértük a népesség 60 százalékának beoltottságát, hatmillió embert oltottuk be. Sajnos, ez a szám most megtorpant – foglalta össze.

Most a megerősítő harmadik oltások beadásán és a 5-11 év közöttiek oltásán van a hangsúly. A harmadik oltások száma magasan az uniós átlag felett van Magyarországon.

Győzni csak az oltással lehet – emelte ki.

Orbán Viktor emlékeztetett, hogy a védekezésről nemzeti konzultáció során is kikérték az emberek véleményét. A két konzultációban több mint 2 millió ember vett részt, így a védekezés irányát is ezek adták.

A védekezés jövőre is oltásalapú lesz. A miniszterelnök összesítése szerint tele vannak a raktárak vakcinával, csak Pfizerből 2,4 millió áll rendelkezésre, és rendeltek további kétmillió adagot a gyermekek oltására való vakcinából.

Orbán Viktor azt is bejelentette, hogy a múlt heti brüsszeli EU-csúcson a tagállamok vezetői azt a tájékoztatást kapták, hogy az omikron variánsra újfajta vakcina kell majd és a Pfizer már kifejlesztett egy ilyet. Ebből hazánk is rendelt 9,5 milliót, további kétmilliót pedig a gyerekek oltásához szükséges változatból is kértünk.

Volt elegendő, van elegendő, és lesz elég vakcina – összegezte.

Az év második nagy feladata a miniszterelnök értékelése szerint a gazdaság újraindítása volt.

1700 milliárd jutott beruházások támogatásra, és 1435 beruházás kapott támogatást az elmúlt időszakban. Ennek köszönhető, hogy válság előtti szinten van a foglalkoztatottság. A munkanélküliség 3,9 százalék. Európában majdnem duplája ez a szám. A magyar gazdaság teljesítménye nemcsak elérte, hanem meg is haladta a válság előtti szintet. Erre az évre jóval hat százalék fölötti növekedést várunk.

A 2020-es évvel kapcsolatban kiemelte, hogy a terveik szerint eddig nem ismert gazdaságpolitikai intézkedéseket vezet majd be a kormány. Ilyen lesz a 25 év alattiak szja-mentessége és a 13. havi nyugdíj visszavezetése.

Egyszerre tudjuk segíteni a fiatalokat és az időseket – hangsúlyozta.

A gyermekvédelmi népszavazással kapcsolatban elmondta, arról fog szólni, hogy gyermekeink szexuális neveléséhez kinek van joga. A szülőknek kizárólagos joga van ezen a területen – véli a kormányfő.

A bevándorlás és az LMBTQ-mozgalmak által propagált gyermeknevelés a két legfontosabb nemzetközi kérdés most. Magyarországon nem az elit, hanem népszavazás döntött eddig és dönt majd a továbbiakban ezekben a kérdésekről.

Az energiaválsággal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az uniós csúcson nem sikerült megállapodni ebben a témában. A kormányfő bízik benne, hogy az Európai Bizottság nyilvánosságra hozza azt az álláspontot, ami szerint atomenergia nélkül nem valósítható meg a klímavédelem, így az atomenergia megújuló energiának minősül majd. E mellett a gázból nyert energia átmenetileg fenntarthatónak minősülhet a kormányfő várakozásai szerint.

A kormányfő emlékeztetett, hogy Magyarország éve vezette be rezsicsökkentést.

Nagy csata volt, amíg ezt Brüsszellel el tudtuk fogadni, de ez védi meg a magyarokat most attól, hogy ne két-háromszoros árat kelljen fizetniük a magyar családoknak a világon elszabadult árak miatt – fogalmazott.

Elmondta, a brüsszeli tervek szerint a gépkocsi-tulajdonosokat és a lakásokat is meg kellene adóztatni. A nagy kérdés a miniszterelnök szerint, hogy leszünk-e elegen ahhoz, hogy megakadályozzuk ezt a tervet.

Kifejtette azt is, hogy újra napirenden van a bevándorlás kérdése: ismét fellángolt a vita, hogy engedjék be a migránsokat vagy sem. A miniszterelnök megismételte a magyar álláspontot: Magyarország továbbra sem kívánja beengedni őket, amiben egyre többen állnak mellénk. Úgy gondoljunk, hogy a menedékkérőknek mindenképpen a schengeni területen kívül kell lefolytatni az engedélykérést.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy nyolc uniós ország mondta ki, hogy a nemzeti jog elsőbbséget élvez az uniós joggal szemben.

A mi szándékaink világosak, Magyarország előre megy nem hátra – mondta Orbán Viktor.

A harmadik oltás felvétele a kulcskérdés

Az MTVA riportere a harmadik oltás felvételéről kérdezett Orbán Viktort. A kérdésre válaszolva Orbán Viktor elmondta: a kötelező oltás bevezetését nem látja „a magyar néplélekkel összeegyeztethetőnek”. Folyamatosan dolgoznak azon, hogy meggyőzzék az embereket. A harmadik oltás a kulcskérdés. Kórházaink kapacitása fantasztikus, tette hozzá, még a rendőrség és a katonaság is segít, s ő nem lát olyan fertőzéshullámot, mellyel ne tudnánk megbirkózni.

A rezsiárakra vonatkozó kérdésekre válaszolva a kormányfő kifejtette: „nem az árak korlátozásában, hanem a bér- és nyugdíjemelésekben gondolkodunk”.

Pénzügyi zsarolás célpontja vagyunk – fejtette ki a Brüsszellel kapcsolatban kialakult vitákról, jelezve, hogy Brüsszel pénzösszegeket tart vissza oktatási politikánk megváltoztatása érdekében. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy sem a gyermekvédelmi, sem az oktatási törvényt nem változtatjuk meg.

Novák Katalin lehet a köztársasági elnök

Csuhaj Ildikó az ATV-től rákérdezett: meg tudja-e erősíteni Orbán Viktor azt a kérdést, hogy Novák Katalint jelölné a Fidesz köztársasági elnök-jelöltnek azután, hogy Áder János mandátuma lejár. Orbán Viktort megerősítette ezt az információt.

Áder János köztársasági elnök mandátuma májusban lejár. A miniszterelnök elmondta, hogy a köztársasági elnök személyének javaslatára 40 országgyűlési képviselő aláírása szüksége, ezt pedig már megtették. Az újságírói kérdésre válaszolva pedig elmondta, hogy a jelölt Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter.

2022. januártól 10 százalékos béremelés lesz a pedagógusoknak. A gazdaság teljesítő képessége sokat dob a latba, de a mostani 10 százalékos fizetésemelés nem oldja meg a pedagógusok bérelmaradását. Ennek további növelésére akkor tudunk ígéretet tenni, ha látjuk a további gazdasági növekedést és feltéve, ha kormányon marad – fejtette ki a miniszterelnök.

Az Európai Parlamentben nincs frakció, amihez csatlakoztak volna eddig a fideszes politikusok, A választások előtt nem lesz új frakció és nem is lépnek be egy pártba sem – mondta a kormányfő. Majd hozzátette: Mi Magyarország érdekeit képviseljük. Azokkal tárgyalunk, akiket a nép megválaszt.

A Macron-Orbán találkozóról a miniszterelnök elmondta: Várjuk, hogy az új német kormány megmutassa profilját. A francia elnök pedig meghatározó személy az európai politikába. Magyarország elsődleges célja a V4-ekkel való együttműködés.

A kerítés maradni fog

A BBC kérdésére miszerint megvárják-e a kerítés építésére az uniós finanszírozást Orbán Viktor elmagyarázta: ha nincs kerítés, nem tudjuk megvédeni az országot. Mindenképpen megakadályozzuk, hogy illegálisan behatoljanak országunkba. Hozzátette: ha a magyar kerítés nem állna a helyén, több mint százezer ember jutott volna el Ausztriába és Németországba.

Az európai reakciókra vonatkozó kérdésekre válaszolva a BBC-nek elmondta: nem tudunk azon filozofálni, mi lenne az ideális társadalom, Brüsszelben viszont életszerűtlen megoldásokat javasolnak. Mi a realitások talaján állunk, ők egy buborékban élnek.

Arra válaszolva, hogy ezt az álláspontot a választások megnyerése érdekében megváltoztatná-e, nemmel felet.

Sok száz életet nyertünk

Az RTL kérdésre válaszolva a miniszterelnök elmondta: Völner Pál ügyéről akkor értesült, amikor az ügyészség ezt kitette honlapjára. Az üggyel kapcsolatban kifejtette: az ügyészség folytat vizsgálatot, a kormányzatnak erre nincs jogköre.

Az ingyenes tesztelésről elmondta: kórházi ellátáshoz szükséges tesztjeink vannak.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy egy-egy teszttípus miért kerül többe, mint Nyugat-Európában, Orbán Viktor elmondta, hogy ez nem fogadható el, a versenyhivatalnak meg kell vizsgálni az ügyet.

A lélegezetőgépek beszerzésével kapcsolatos kérdésre válaszolva Orbán Viktor elmondta: méltányos állaspontot úgy lehet kialakítani, ha figyelembe vesszük, mit tudtunk a vírus veszélyeiről az első szakaszban. Magyarország a legrosszabb forgatókönyvre készült fel. Eszerint 8-10 ezer között volt a várható lélegezetőgép száma.

Az esetlege működési problémákra felkészülve szereztek be 15 ezer gépet. Inkább felül kalkuláltak, mint hogy egy ember is meghaljon, mert nincs lélegeztetőgép

Azt is elmondta, kérdésekre válaszolva: nem bukott ezen a magyar állam, hanem sok száz életet nyertünk.

A kínai vakcinákkal kapcsolatban a kormányfő felhívta arra a figyelmet, hogy a beszerzésük idején nem állt rendelkezésre nyugati vakcina.

A járvány kompenzálására tett intézkedések állandó jellegűek, mondta el a kormányfő kérdésekre válaszolva, az 5 százalékos inflációt 3-4 százalékra sikerül leküzdeni.

Ukrajna kapcsán az igazodási pont Lengyelország

A Financial Times kérdésére miszerint komoly a feszültség az Ukrán-orosz határon Orbán Viktor elmondta, hogy Magyarország álláspontja a témában, hogy ahol lehet, a lengyelekkel együttműködünk. A másik álláspont az európai miniszterelnökök álláspontja, ahol sokkal mérsékeltebb álláspont jött létre – mutatott rá Orbán Viktor.

Jövőre is lesz Putyin-Orbán találkozó, és a jó kapcsolatot meg szeretnék tartani mind Oroszországgal és mind Ukrajnával – jelentett ki a kormányfő.

Magyarországnak egy évben 9-10 milliárd köbméter földgáz kell, ennek a felét kötötték le az oroszokkal, a másik felét pedig a piacról szerezzük be – fogalmazott a miniszterelnök.

Minél több beszerzési forrásunk van, annál jobban vagyunk függetlenek. Az oroszok mindig szállítanak, az Európai Unió pedig ettől szenved, amit lekötöttek azt leszállítják nekik, a baj azzal van, hogy az LNG-gázt nem szállítják le.

A költségvetésről is kérdezték a miniszterelnököt, aki ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az 5,9 százalékos költségvetési hiányt legalább 4,9 százalékra le kell vinni.

Az államháztartási hiánnyal kapcsolatban azt mondta: egy része visszavezethető az energiaárak változására, kompenzálni kell a Magyar Villamos Művek veszteségét és a Mátrai Erőműét is, de a költségvetési átütemezések nem 10, hanem 100 milliárdos nagyságrendűek. A 2022-ben esedékes néhány vásárlást és fejlesztést átütemezik, ilyen például a Liszt Ferenc repülőtér megvásárlása.

Majd hozzátette, hogy a 2022-es évben várható hiányt úgy kalkulálták ki, hogy megnézték az európai uniós országok költségvetési hányainak átlagát, és ehhez igazították a magyar költségvetési hiányt is.

Nem sokat kell gondolkodnom, ki a főnök a másik oldalon

A Telex kérdésére válaszolva Orbán Viktor Novák Katalin jelölésével kapcsolatban elmondta: természetesen több jelölt közül választottak.

Márki-Zay Péterrel kapcsolatban elmondta: nem kell sokat gondolkodni, ki a főnök: a legerősebb párt elnöke. Felhívta arra a figyelmet, hogy nem az ellenzéki miniszterelnök-jelölt személye fontos, hanem az, hogy ki vezeti a legerősebb ellenzéki pártot – utalt a miniszterelnök Gyurcsány Ferencre.

A Pegasus-szoftverre vonatkozó kérdésről úgy fogalmazott: látja, megkezdődött a kampány. A miniszterelnök elmondta, hogy ha valami tudni szeretne Áder Jánostól, akkor megkérdezi tőle, ebben jobban megbízik, mint bármilyen kütyüben – jelentette ki. Minden titkosszolgálati eszköz alkalmazása a belügyminiszter hatáskörkébe tartozik – húzta alá Orbán Viktor a kérdésre válaszolva