Mutatjuk, hány omikronesetet igazoltak Magyarországon

Eddig 6 232 575 embert oltottak be, közülük 5 945 349-en a második, 3 114 011-en pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták. Meghalt 132, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 1985 koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon – közölte a Koronavírus.gov.hu kedden . Magyarországon is már jelen van az omikron vírusvariáns, ezért továbbra is kérik a beoltatlanokat, hogy vegyék fel az oltást, mert minden variánssal szemben nagyobb az esély az oltással, mint anélkül.