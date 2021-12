Magyarországon nincs gond az energiaellátással és az árak sem emelkednek, míg Európában drámai a helyzet

A következő két-három hónap kérdése, sikerül-e megakadályozni, hogy a klímavédelemre hivatkozva extra adóval sújtsák az uniós ingatlan- és autótulajdonosokat, amit a közép-európai országok mellett a franciák is elleneznek – erről Orbán Viktor beszélt a keddi Kormányinfón. Emlékeztetett arra is, hogy a magyarországi rezsicsökkentés most mutatja meg az „előnyös arcát”, amikor Nyugat-Európában többszörösére nőtt a családok rezsikiadása – számolt be az M1 Híradója.

Elszálltak az európai energiaárak Magyarországra folyamatosan érkezik a gáz, nincs probléma az ellátással, de ez koránt sincs így az Európai Unió több országában. Nem túlzás azt állítani, hogy dráma, ami most az európai földgázpiacon tapasztalható. Soha nem látott magasságokba emelkedett ugyanis a gáz ára, de hasonló, ha nem rosszabb a helyzet az árampiacon is. Többszörösére emelkedtek a villanyárak is az év eleje óta. Ráadásul feltehetőleg jövőre is tovább kúsznak felfelé. Ez azzal járhat, hogy a nagyobb energiaigényű vállalatok korlátozzák majd termelésüket vagy le is állhatnak. És a mostaninál is radikálisabban emelkedhetnek a lakossági fogyasztói árak Európában. Ennek ismeretében sokan bíztak abban, hogy a mostani EU-csúcson születik majd valamilyen megoldás a probléma kezelésére, de erre nem került sor. „Nem tudtunk megegyezni közös álláspontban, és nem volt olyan közös álláspont, amit egy dokumentumba foglalhattunk volna" – mondta Orbán Viktor a Kormányinfón. Úgy fogalmazott, hogy fontos eseményeket várnak az év végéig. Így például egy olyan európai bizottsági előterjesztést, amelyben a nukleáris energiát zöldenergiaként tartják majd nyilván a jövőben. „Azt várom, hogy még az év végéig egy egyértelmű európai álláspont születik arról – a bizottság részéről –, hogy a nukleáris energia nélkül a klímavédelem nem valósítható meg. És ezért a nukleáris energia az a fenntartható zöldenergiák közé kerül besorolásra" – mondta a kormányfő. Elszálltak Európában az energiaárak 29 főváros árai alapján a földgáz több mint 50 százalékkal drágult január óta, az áram pedig több mint 25 százalékkal. A miniszterelnök abban is bízik, hogy Brüsszel kimondja azt is, a gázból nyert energia átmenetileg fenntarthatónak fogadható el. Így ugyanis támogathatók lesznek az atomerőművi fejlesztések mellett azok a beruházások is, amelyek segítségével gázból energiát lehet előállítani. Orbán Viktor azt mondta, Európa energiaellátása csak így válhat hosszabb távon biztonságossá. „Magyarországon nyolc éve a háztartások esetében a rezsi az fixált" A miniszterelnök az energiaárak emelkedése kapcsán kiemelte: a rezsicsökkentés nyolc éve működőképes, sikeres, megvédhető, jó rendszer. A magyar lakosság számára nyolc éve nem változtak a rezsiköltségek, és a jövőben is azon lesznek, hogy ne is változzon. „Azt biztosan mondhatjuk, hogy most, amikor az árak elrepültek az égbe, a rögzített energiaárakra épülő rendszer a mosolygós, előnyös arcát mutatja, ez védi meg jelen pillanatban a magyarokat attól, ami Nyugat-Európában általános, hogy kétszeresére- háromszorosára növekedjen a családok kiadása, csak a rezsi tekintetében az elszabadult árak miatt" – tette hozzá. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy ellene vannak azoknak a brüsszeli elképzeléseknek, amelyek szerint klímavédelmi javaslatnak álcázva meg akarják adóztatni az embereket, a gépjármű- és a lakástulajdonosokat. Azzal érvelnek, hogy az autóhasználat és az otthonok fűtése is szén-dioxid-kibocsátással jár. A miniszterelnök azt mondta, a következő két-három hónap kérdése, sikerül-e megakadályozni, hogy a klímavédelemre hivatkozva extra adóval sújtsák az uniós ingatlan- és autótulajdonosokat. Az M1 Híradónak nyilatkozó elemző szerint a brüsszeli elképzelések mögött nem csak a klíma védelme húzódik meg. „Brüsszel szeretné növelni a saját mozgásterét, szeretne finanszírozási szempontból is függetlenedni a tagállamok kontrollja alól, és ezért kifejezetten jól jönnek neki azok az intézkedések, amivel önálló központi bevételhez juthat" – fogalmazott Hortay Olivér, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője. Legközelebb jövő márciusban kerül ismét terítékre Brüsszelben az energiaválság, az elszabadult energiaárak ügye.