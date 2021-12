Kevesebb jegy, hosszabb várakozás

Megint a tömegközlekedő utasok életét sikerült nehezebbé tenni és a tömegközlekedés versenyképességén rontani – írta Facebook-oldalára Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója, miután a fővárosban sorra szerelik le és szállítják el a BKV buszjegyeket és bérleteket árusító automatákat.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vonalhálózatán 2014-ben több, mint háromszáz új, bankkártyát is elfogadó, bérletet is árusító, éjjel-nappal működő automatát telepítettek. Korábban az emberek leginkább a jegypénztárakban vehették meg jegyüket, bérletüket, hiszen a BKV-nak csak néhány automatája volt, azok is csak érméket fogadtak el és csak jegyet adtak, bérletet nem. Vitézy Dávid szerint

„az új automaták és az értékesítési csatornák bővítése révén minden várakozásunkon felül, tízmilliárd forinttal nőtt a jegyárbevétel, és éjjel-nappal elérhetővé váltak a jegyek és bérletek a város számos pontján. Az automaták szedik be 2021-ben is a BKK bevételeinek többségét, mintegy 55%-át”.

Vitézy szerint Európa összes, Budapesthez hasonló méretű városában több jegyautomata van, mint amennyi a magyar fővárosban a megritkításuk előtt volt.

Varsóban kétszer annyi, Berlinben és Bécsben pedig háromszor.

Az automaták telepítésekor a BKK-t még Vitézy Dávid vezette, aki Facebook-oldalán most felrója: „a BKK barbár módon tünteti el az egyébként európai uniós forrásból vásárolt és tökéletesen működő automatákat, a helyük üresen tátong a város számos pontján”. Erre példaként a Széll Kálmán téri metróépületet hozza, melynek a felújításakor az automaták az építészeti koncepció részeként lettek elhelyezve, most pedig csak a hűlt helyük tátong.