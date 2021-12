Hathavi fegyverpénzt kapnak a katonák és a rendőrök

Tíz százalékkal emelkedik a rendőrök és a katonák bére januártól, ezt Orbán Viktor jelentette be, miután rendőri és katonai vezetőket fogadott a Karmelita kolostorban. Azt is megerősítette a miniszterelnök, hogy fegyverpénzként plusz hat havi fizetés is jár mindenkinek 2022-ben. Úgy fogalmazott, hogy a katonák és a rendőrök „fantasztikus munkát végeztek” ebben az évben, segítettek a kórházakban is, a határon meg megállítottak több mint 100 ezer illegális bevándorlót – közölte az M1 Híradója.