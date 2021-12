Bényi Ildikó: Felértékelődnek azok a pillanatok, amikor például meglátogathatom az édesapámat

A hirado.hu-nak adott interjúban az elmúlt másfél év változásairól és nehézségeiről, a karácsonyi készülődésről, valamint az ünnepi időszakról mesélt Bényi Ildikó, a közmédia műsorvezetője.

„Nagyon komolyan kell vennünk azt a helyzetet, ami most is körülvesz bennünket, végtelenül oda kell figyelni mindenre, mindenkire és saját magunkra” – hangsúlyozta a műsorvezető, aki nem titkolja, hogy nála is átalakult a fontossági sorrend.

„Még jobban felértékelődnek azok a pillanatok, amikor például meglátogathatom az édesapámat és együtt lehetünk.” – mondta Bényi Ildikó. A tévés a változások mellett mesélt a karácsonyi készülődés időszakáról, számára kedves gyerekkori emlékeiről is.

„Nagyon-nagyon sok kedves pillanatom van. Érzem az orromban a nagymamámnak a kelt tésztáit, érzem anyukámnak a süteményeit, mert fantasztikus cukrászteljesítményeket mutatott fel minden ünnep során, karácsonykor pedig elképesztő, hogy milyen mennyiséget varázsolt az asztalra, én felül sem tudom ezt szárnyalni, nem lehet átugrani, olyan magasra tette a lécet. Aztán a karácsonyfa díszítésnek a pillanatai, a templomba menetel, és hát egyáltalán a családnak az együttléte, meg a rokonlátogatás, ami meghatározta az életünket, és ez már egy kicsit átalakult, de ami most is rendkívül fontos, hogy az ember megnyugodjon akkor, amikor elérkezik az ünnep.” – tette hozzá.