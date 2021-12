A „koronatanú” is beszélt a Városháza-ügyet vizsgáló bizottság előtt

Megjelent a sajtóban a „koronatanúnak” nevezett férfi a fővárosi ingatlan-botrányt vizsgáló bizottság előtt. Szóban is megerősítette, hogy a cáfolatok ellenére idén májusban valóban el akarta adni a Városházát a budapesti vezetés, ő is részt vett az egyik ilyen tárgyaláson, sőt a 10 százalékos kenőpénzekről is tudomása van. A koronatanú - sajtóhírek szerint - régebben Bajnai Gordon kollégája volt, aki kész a rendőrség vagy a bíróság előtt is vallomást tenni – számolt be az M1 Híradója.