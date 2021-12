Lipcsei Betta: A karácsony lényege, hogy együtt legyünk szeretteinkkel

„Próbálok sokkal tudatosabban odafigyelni arra, hogy mennyi időt töltök a családommal, a szeretteimmel, munkával és szórakozással. Olyan dolgokra is szánok időt, amire talán előtte nem, aztán rájöttem, hogy mennyire jó, hogy tényleg többet tudunk együtt lenni, az ember jól érzi magát és pihen, és saját magára is van ideje. A szabadidőmet sokkal tudatosabban osztom be, és próbálok sokkal több időt tölteni a szeretteimmel, arról nem is beszélve, hogy talán az egészségére is jobban figyel az ember, és jobban megbecsüli”