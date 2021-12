Jónak lenni jó! – Rekordot döntött a közmédia kampánya

Rekordot döntött a közmédia Jónak lenni jó! kampánya. Több mint 345 millió forint gyűlt össze a járványban árván vagy félárván maradt gyerekek javára. A vasárnapi egész napos műsorfolyam alatt csaknem a négyszeresére nőtt a támogatások összege nézők felajánlásainak köszönhetően, de ez még tovább emelkedhet, hiszen az 1357-es adományvonalat az év végéig lehet hívni – számolt be az M1 Híradója.

345 millió forint adomány

Vasárnap reggel indult a Jónak lenni jó! egész napos műsorfolyama a közmédiában. Novodomszky Éva és Dióssy Klári köszöntötte a nézőket. Közben a jótékonysági akció nagykövetei sorra érkeztek az MTVA székházába. Sportolók, zenészek és színészek hívták fel a figyelmet az összefogás fontosságára.

A színpadon egymást váltották a fellépők, a stúdióban pedig a műsorvezetők. A telefonos központban egész nap égtek a vonalak, a közmédia műsorvezetői megállás nélkül fogadták a hívásokat.

Az egész ország megmozdult és a határon túlról is érkeztek felajánlások. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány most is csatlakozott a karitatív programhoz.

Böjte Csaba, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója elmondta, hogy az alapítvány egymillió forintot ajánlott fel. Ebből a gyerekek erdélyi táborozását fedeznék. Déván, vagy a Szárhegyen, ahol van egy lovas táboruk.

„Az útiköltséget meg mindent kifizetünk, csak jöjjenek” – hangsúlyozta a ferences rendi szerzetes.

A Bólyai-díjjal járó összeg felét, 18 millió forintot ajánlott fel Karikó Katalin kutatóbiológus.

„A Regőczi Alapítvány programját olvastam el, amely ugye az árván maradt gyermekek segítésére van, akik a Covid-fertőzés következtében, gyerekek elveszítették szüleiket, és úgy gondoltam, hogy őket megsegítem ezzel az összeggel”

– fogalmazott.

A Regőczi Alapítványt Herczeg Anita és Áder János idén tavasszal alapította, azért, hogy segítsenek a koronavírus járvány miatt árván-, vagy félárván maradt gyerekeken. Az egész napos műsorfolyam zárásakor a köztársasági elnök felesége kiemelte: 600 családban több mint ezer gyermeket támogatnak.

„Náluk jobban senki nem tudja, hogy mire kell fordítani ezt az összeget, ezért a legfontosabb az anyagi segítség. De van olyan, amikor a pénz önmagában nem segít, amikor pszichológus segítségére, vagy jogi tanácsra van szükség. Igyekszünk minden problémát, amivel hozzánk fordulnak, megoldani, vagy segíteni ebben” – mondta Herczeg Anita, az alapítvány kuratóriumi elnöke.

A szülőket semmi sem pótolhatja, viszont az alapítvány és az adakozók segíthetnek, hogy a gyermek befejezhesse az iskoláit, és elkezdhesse életét – erről a köztársasági elnök beszélt.

Áder János kiemelte: a Jónak Lenni jó! arra is felhívja a figyelmet, hogy a hasonló tragikus helyzetek elkerülhetők.

A Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért alapítója szerint az adománygyűjtésen túl a legfontosabb haszna a közmédia akciójának, hogy bemutatta ezeket az élethelyzeteket.

Szeretetre nevel és a Kárpát-medence magyarságát is megszólítja a Jónak lenni jó!– erről Papp Dániel beszélt. A közmédia vezérigazgatója hangsúlyozta: Jó látni hogy az emberek összefognak, az MTVA pedig ezután is figyelemmel kíséri, hogy mi történt az adományokkal és mi lett a sorsa azoknak, akiken segítettek.

Az adás végéig 345 millió forint gyűlt össze. A Regőczi Alapítvány munkáját az 1357-es szám tárcsázásával vagy az arra küldött sms-sel lehet támogatni az év végéig. Emellett azokat a felajánlásokat is meg lehet még vásárolni, amelyek eddig nem keltek el.