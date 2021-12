Jónak lenni jó! – Rekordösszeg gyűlt össze a közmédia jubileumi jótékonysági kampányában

Több mint 345 millió forint gyűlt össze a közmédia idén tízéves Jónak lenni jó! nevű kampányában. A karitatív akció kedvezményezettje ezúttal a koronavírus-járvány következtében félárván vagy árván maradt gyermekeket és családjukat támogató Regőczi Alapítvány.

A közmédia idén is egész napos műsorfolyamban számolt be a kezdeményezésről, és biztatott adakozásra. Siklósi Beatrix a jótékonysági akció projektvezetője, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója elmondta: a Jónak lenni jó! évről évre visszajelzést ad a társadalomnak és a műsor készítőinek is arról, hogy a jó ügyekért érdemes összefogni. „A közmédia számára fontos a társadalmi szerepvállalás, megtisztelő, hogy kampányunkkal hozzájárulhattunk a Regőczi Alapítvány munkájához. Hálásan köszönjük mindenkinek, aki tárgyi felajánlásával, pénzbeli adományával támogatta ezt a nemes kezdeményezést” – fogalmazott Siklósi Beatrix.

Áder János köztársasági elnök az alapítvány névadójáról elmondta, feleségével mindketten személyesen ismerték őt és munkásságát. „Regőczi István maga is árvaként nevelkedett, ami hozzájárult küldetéséhez. A II. világháború után 300 hadiárváról gondoskodott, árvaházakat és templomokat újított fel, majd hosszú éveket töltött börtönben, ám ezek után is folytatta misszióját. Az az elkötelezettség, eltökéltség, az a mérhetetlen szorgalom, ami egész életét jellemezte, példaértékű mindannyiunk számára.„

Herczeg Anita a Regőczi Alapítvány kuratóriumának tagja műsorban kiemelte, az anyagi segítség a legfontosabb, ugyanakkor az érintettekre bízzák, hogy ezt a támogatást mire fordítják, hiszen náluk jobban senki sem tudhatja, mire van leginkább szükség. Olykor azonban a pénz önmagában nem elég, több családban pszichológusi segítség és jogi tanácsadás is elkel.

Az alapítvány segítségével a gyermekek személyre szabott segítségre számíthatnak attól függően, hogy mire van szükség. Ösztöndíj, lakhatási támogatás, szociális juttatás, a közlekedés támogatása és még számos olyan gondoskodási forma elérhető, ami a fejlődésüket, gyarapodásukat, tanulásukat, megélhetésüket segíti elő.

Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója a vasárnapi műsorfolyam zárásaként elmondta, hogy a Jónak lenni jó mindig örömteli esemény a közmédia dolgozóinak. Úgy érzi, hogy ezzel az akcióval a közmédia meg tudja mozgatni a magyarságot a világban és ahogy az elmúlt évek tapasztalatai mutatják, a határon túl is eléri az embereket. „Csodás ez az összefogás. A kollégák közül sokan még a felkérés előtt felajánlják a segítségüket. Tudjuk, hogy nem mi vagyunk a főszereplők, viszont nagyon sokat tudunk tenni azért, hogy másokon is tudjunk segíteni. Figyelünk arra, hogy ne csak ez az egy nap legyen az esemény középpontjában, hanem utána is követjük, hogy mi történt azokkal, akiket támogattunk. A műsor egyik célja, ahogy címe is mutatja, a szeretetre való nevelés, amely fontos keresztényi alapeszme. Úgy mozgatja meg az embereket, olyan folyamatokat indít el bennük, hogy később is szívesen segítenek majd.” – fogalmazott Papp Dániel, aki a műsorban bejelentette, hogy a közmédia jövőre is folytatja a Jónak lenni jó!-t.

Rendkívüli felajánlással csatlakozott a Jónak lenni jó! kampányhoz Ferenc pápa is. Jézust ácsmesterségre tanító Szent Józsefet ábrázoló szobrot ajánlott fel a közmédia adománygyűjtő műsorának, melyet később licit során lehet majd megvásárolni. A műalkotás szimbolikus: utal a másfél évszázada a katolikus egyház védőszentjének tekintett Szent Józsefnek emléket állító tematikus évre, és ahhoz is köthető, hogy a pápa minden nap imádkozik Mária jegyeséhez.

A jó ügyért folytatott gyűjtés még nem ért véget, az adományvonal az év végéig még él: a 1357-es számot tárcsázva vagy a 1357-es számra küldött SMS-sel hívásonként és üzenetenként 500 forinttal lehet támogatni a Regőczi Alapítvány munkáját. Továbbá év végéig a lehetőség van még megvásárolni azokat a fix áron felajánlott tárgyakat is, amelyek eddig nem találtak gazdára – ezek megtekinthetők a https://mediaklikk.hu/jonaklennijo/ oldalon.