Ismét több tízezren vették fel az oltást

Eddig 6 226 399 embert oltottak be, közülük 5 937 305-en a második, 3 104 194-en pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták. A korábban oltottakat továbbra is a megerősítő oltás felvételére kérik, hiszen az ismét 80-90 százalékkal emeli a védettséget. A hétvégén meghalt 366, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 10 105 koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon – közölte összesítőjében a koronavirus.gov.hu hétfőn.