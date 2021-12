Továbbra is nagy az érdeklődés a koronavírus elleni oltások iránt

Egymás után érkeztek vasárnap reggel a gyerekek a Pécsi Tudomanyegyetem Klinikai Központjára. A beoltott kicsik itt Bátorság-oklevelet is kaptak. Azt mondják az oltás nem fájt, gyors volt és azt is tudják, hogy miért fontos kérni. A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet várója is szinte tele volt vasárnap. Bár az oltási akció szombaton véget ért, az időpontra érkezők és a gyerekek oltása továbbra is zajlik. Volt, aki azt mondta, szüleit is óvni szeretné ezzel:

„Hogy ne terjedjen annyira a vírus, tudjak suliba menni, és hogy a szüleim se kapják el, meghogy úgy ne legyek beteg.”

Az orvosok szaloncukorral, matricával, macikkal készültek a legkisebbeknek. A tapasztalatok jók, az oltási kedv nagy, az időpontok hamar betelnek.

„Nagyon jók a tapasztalataink valamennyi oltási hely, amit kiajánlottunk napok alatt, pillanatok alatt betelt szinte, a gyerekek nagyon jól viselik, fölkészítik őket általában a szülők és emiatt nagyon ritka a sírás”

– nyilatkozta Dr. Laki István, a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet Gyermekosztályt vezető főorvosa.Az elmúlt időszak oltási akciói országszerte sikeresek voltak. Sőt, a várakozásokat is felülmúlták. Csak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórházban több mint 33 ezer vakcinát adtak be. A lelkesedés pedig azóta sem csökkent. Naponta most is 7-8 száz ember jelentkezik oltásra.

Csehely Csilla bőrgyógyász beolt egy férfit a koronavírus elleni oltóanyag második adagjával a Jósa András Oktatókórházban kialakított oltóponton Nyíregyházán 2021. december 19-én. MTI/Balázs Attila

Az elmúlt 3 napban a legtöbben az emlékeztető oltásért érkeztek. A több mint 6 millió 200 ezer beoltottnak így már csaknem a fele kapta meg a harmadik vakcinát. A szakemberek szerint ez nagyon fontos, így továbbra is az oltásra buzdítanak, hiszen csak a teljes oltottság véd meg a vírus variánsaival szemben.

Sok esetben a korábbi védőoltással kiváltott védelem, illetőleg, ha már valaki átesett a betegségen korábban az mostanra már nem elégséges, de különösen az omikronnal szemben. Ezért valóban az a javaslat mindenkinek, hogy aki még nem tette meg az a harmadik védőoltást minél hamarabb vegye fel

– nyilatkozta Kacskovics Imre immunológus, az ELTE Természettudományi Kar dékánja és a Biológiai Intézet Immunológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. A jelenlegi tervek szerint az ünnepek alatt időpontra lehet menni oltásért, de januárban újra lesznek akciónapok is. És folytatódik a kisgyermekek oltása is, a szakértők szerint ez is kiemelten fontos a járvány lassítása érdekében.