Tóth Gabi: Ha egészségünk van, akkor mindenünk megvan

Tóth Gabi énekesnő is csatlakozott a közmédia 10. Jónak lenni jó! jótékonysági kampányához. Idén a koronavírus-járvány miatt árván maradt gyerekeket segítő Regőczi Alapítvány munkáját támogatjuk.

Fellépő ruháját és a kabalaként őrzött szerencse mikrofonját ajánlotta fel Tóth Gabi

Tóth Gabi felajánlotta a mikrofonját, illetve egy fellépőruháját is a jótékonysági kampányhoz. Az énekesnő elárulta, hogy a mikrofon szerencsét hozott neki, ezért szerette volna nemes célra ajánlani.

Tóth Gabi szerint ha egészségünk van, akkor mindenünk megvan.

Szóba került az is, hogy az énekesnő és családja is elkapta a koronavírust egy évvel ezelőtt.

„Akkor tapasztaltam meg, hogy hiába vagyok fiatal egészséges. Azt gondoltam, hogy mi megbirkózunk enyhe tünetekkel, de nem így történt” – magyarázta az énekesnő, aki elsők között vette fel az oltást, amikor erre lehetőség volt. Nagyon féltette az édesanyját is és mai napig nehezen beszél erről az időszakról.

Az énekesnő előadta a Szeretni jöttem című új dalát is:

Tóth Gabi dalpremier a Jónak lenni jó stúdiójában

Az árverésen szereplő tárgyakról és a fix áron még megvásárolható tárgyakról a www.mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.

A közmédia műsorvezetői egész nap várják a felajánlásokat +36 1 759 6000 és a +36 30 759 6000 telefonszámokon. Mindezeken felül a 1357-es szám tárcsázásával vagy a 1357-es számra küldött sms-sel hívásonként és üzenetenként 500 forinttal lehet támogatni a Regőczi Alapítvány munkáját.

A Regőczi Alapítványt Áder János köztársasági elnök és felesége idén tavasszal hozta létre a koronavírus-járvány következtében árván vagy félárván maradt gyerekek segítésére.

