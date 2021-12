Siklósi Beatrix: Ferenc pápa örömmel fogadta a közmédia felkérését

Ritkaságnak számít, hogy Ferenc pápa hasonló adománygyűjtő akciókban vegyen részt, de a Jónak lenni jó! felhívását örömmel fogadta – fejtette ki Siklósi Beatrix, a közmédia adománygyűjtő akciójának főszervezője, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója a Hirado.hu-nak.

Siklósi Beatrix-szal, a Jónak lenni jó projektvezetőjével beszélgettünk

Siklósi Beatrix felidézte: az eucharisztikus kongresszus alatt az a megtiszteltetés érte, hogy együtt utazott Ferenc pápával, akitől később levélben kérte, támogassa a jótékonysági műsort és az alapítványt. Ő pedig nagy örömmel csatlakozott az akcióhoz.

Ferenc pápa egy Jézust az ácsmesterségre tanító Szent Józsefet ábrázoló, bronzból készült szobrot ajánlott fel a közmédia adománygyűjtő műsorának – mondta a program szervezője a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában, amelynek vendége volt Herczegh Anita. Ader János köztársasági elnök felesége is.

A Regőczi Alapítvány kuratóriumának elnöke meghatódva fogadta a bejelentést a vasárnap reggeli élő adásban.

Ferenc pápa bronzszobrot ajánlott fel a Regőczi Alapítvány számára, amely a Szent József tanítja a kis Jézust az ácsmesterségre címet viseli (Forrás: MTVA)

Siklósi Beatrix azt is elmondta, hogy a Szent József emlékév végéhez közeledünk, és Ferenc pápa szívéhez is ő áll a legközelebb a szentek közül. A pápának otthonában, a Szent Márta-házban is van egy Szent József szobra – árulta el.

Siklósi Beatrix kiemelte Gedő Ágnes, a Vatikáni Rádió szerkesztőjének segítségét a pápa felajánlásának eljuttatásában.

Kapcsolódó tartalom

Ferenc pápa tavaly az „Atyai szívvel” kezdetű, a Szent József-évet meghirdető apostoli levélben a koronavírus-járvány kontextusában rávilágított a köz emberének jelentőségére, azok szerepére, akik a hétköznapokban a reményt hintik maguk körül.

Herczegh Anita tavasszal azzal a céllal hozta létre a Regőczi Alapítványt, hogy hosszú távon személyre szóló segítséget nyújtsanak a járvány miatt árván maradt gyermekeknek.