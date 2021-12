Ma van advent negyedik vasárnapja. Orbán Viktor miniszterelnök is meggyújtotta a koszorún a negyedik gyertyát, erről pedig egy videót is közzétett a közösségi oldalán. A videóban ismét válaszolt a gyerekek által feltett kérdésekre is.

A kormányfő a felvételen ezúttal is a gyerekek által feltett kérdésekre válaszolt. Az egyik kisgyerek például azt kérdezte a miniszterelnöktől, hogy miért törik el mindig a csúcsdísz. „Azért, mert mindig az utolsó lépés a legnehezebb” – kezdte Orbán Viktor, a gyerekek arra a is kíváncsiak voltak, hogy borult-e már fel a fa, ki bogozza ki az égősort, vagy épp énekel-e az Orbán család karácsony este.