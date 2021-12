Márki-Zay elárulta mennyi pénzre van szüksége a kampányra

Ötmillió forintot már átutalt Bige László nagyvállalkozó a baloldali miniszterelnök-jelölt kampányára, és kifizetett egy 60 milliós kutatást – erről Márki-Zay Péter beszélt egy interjúban. Már kérték, hogy a milliárdos állja egy újabb kutatás költségeit is. Márki Zay Péter korábban azt mondta, nem lát benne kivetnivalót, hogy a műtrágya-kartellezési botrányba keveredett vállalkozó támogatja, hiszen akár az „ördöggel is összefog” – számolt be az M1 Híradója.