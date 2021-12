Lecsapott a magasból a zsaruk „sasszeme”

December 15-én is razziát tartottak a somogyi rendőrök Siófok környékén. 107 esetben kellett intézkednünk a rendfentartóknak.

Már sokadik alkalommal bizonyul hasznosnak somogyi rendőrség drónja. Apró termete, csendes szárnyai szinte észrevehetetlenné teszik a levegőben, kristálytiszta lencséi pedig kilométerre ellátnak.

December 15-én is razziát tartottak vele Siófok környékén. A rendőröknek 107 esetben kellett intézkednünk: volt, aki piroson vagy záróvonalon hajtott át, akadt, aki mobilozott vezetés közben, néhányan az övet sem kötötték be és gyorshajtás is történt bőven – írta közösségi média felületén a Magyar Rendőrség.

Hozzátették, itt a tél, csúszósak az utak, a látási viszonyok is rosszabbak. Nem éri meg szabálytalankodni, a szabályszegők könnyen saját, családjuk vagy mások életében okozhatunk kárt.