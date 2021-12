Jónak lenni jó! – A vasárnapi zárónap előtt már a százmilliós álomhatár a cél

Meghaladta a 96 millió forintot a Jónak lenni jó! kampány adományvonalán összegyűlt pénzösszeg. Most már a 100 millió a cél, hívják a 135-7es számot. Közben egyedi felajánlások is érkeznek, legutóbb egy debreceni vállalkozótól 3 millió forint, aki maga is ismer olyan családokat, amelyekben pótolhatatlan veszteséget okozott a járvány. Holnap lesz az egész napos Jónak lenni jó! műsorfolyam a közmédia csatornáin – számolt be az M1 Híradója.