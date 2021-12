Hivatalos: januártól 200 ezer forintra nő a legkisebb kereset, és csökkennek az adók

Megjelent a rendelet a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséről: januártól 200 ezer forintra nő a legkisebb kereset, a garantált bérminimum pedig 260 ezer forint lesz. Több cég egyébként is béremelésre készült jövőre: így nem okoz gondot számukra a magasabb fizetések kiutalása. A megállapodás része az is, hogy a cégek adókedvezményeket kapnak – számolt be az M1 Híradója.