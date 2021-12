Érdemes minél előbb belevágni a fűtéskorszerűsítésbe

Januártól újabb 20-30 százalékos áremelkedésre lehet számítani az építőanyagárakban, ezáltal a fűtési rendszerhez tartozó anyagár is jelentősen nőni fog. A szakértő szerint a drágulás addig azért várathat magára, amíg tart a 2021-es árukészlet, ezért érdemes gyorsan cselekednie annak, aki ilyen jellegű korszerűsítésben gondolkodik.

Nagyjából egy évvel ezelőtt azt tartották a piackutatók, hogy az építőanyagok áremelkedése a végéhez ért, ezt a lufit már nem lehet tovább fújni, de ehhez képest 2021-ben 30 százalékos drágulás érvényesült, jövőre pedig legalább ennyivel kell majd többet fizetni a termékekért.

arról tájékoztatott, a piaci folyamatokra nemcsak a globális ellátási lánc akadozása és a munkaerőhiány, hanem a kormányzati támogatások is hatással vannak. A felújításra, korszerűsítésre igényelhető ingyen pénzek miatt pedig az építőanyagokon belül a fűtési rendszerekhez tartozó anyagárak is jelentősen emelkednek.

„Magyarországon 3-5 éve folyamatosan tart az áremelkedés, és egyelőre nem látni, hol a vége. Mivel bejelentették 2022-re is az újabb támogatási formulákat, ennek eredményeként januártól ismételten drágulni fognak az építőanyagárak. A fűtéskorszerűsítés is többe kerül majd így, amit tovább erősít, hogy a munkaerőhiány miatt a munkadíjak is emelkedtek” – mutatott rá Kis-Balázs Attila, a Jobbfólia ügyvezető-tulajdonosa.

A szakértő szerint a gázkazánokat tekintve az áremelkedés legfőként az anyagban mutatkozott meg. Bár ebben az évben kimondottan nem is jeleztek előre drágulást, mégis 20 százalékkal emelkedtek az árak, és a spekulációk szerint újabb 10 százalékra lehet még számítani. „A villanyos kazánnál átlagos az áremelkedés, a csövezésnél, radiátoroknál ugyanúgy. Az infrafűtések esetében a nagy gyártóknak 15-20 százalékkal nőttek a költségeik, amiket áthárítanak a kereskedőkre, így itt is biztosra vehető egy komolyabb növekmény” – magyarázta Kis-Balázs, hozzátéve, hogy becsléseik szerint az új árukészlet érkezéséig, január végéig még a régi árakon tudják majd forgalmazni a termékeiket.

A szakember azt javasolja, aki a közeljövőben korszerűsítené a fűtését, gondolkozzon szigetelésben is, hiszen a hőveszteség csökkentése rendkívül fontos. Mivel az energiaárak is tendenciaszerűen emelkednek, érdemes napelembe beruházni, erre is vannak most komoly pályázati lehetőségek.

Felhívta rá a figyelmet, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) javaslata szerint 2025-től be kellene tiltani a fosszilis tüzelőanyaggal működő új kazánok értékesítését. Mivel ez a folyamat szinte elkerülhetetlen, érdemesebb már most is olyan alternatívát választani, ami környezeti és költségszempontból is kedvező választást jelent.

Kis-Balázs Attila elmondta, hogy a cégük által forgalmazott fűtési technológia megfelelő lehet erre, hiszen a rendszer a teljes élettartama alatt karbantartásmentes, mert mozgó és kopó alkatrész sincs benne, tehát elromlani sem tud.