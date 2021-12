Elkészült a Magyar Zene Háza, a nemzetközi szakma egyik legjobban várt alkotása

Elkészült a Magyar Zene Háza. Az épület nemcsak a Liget Budapest Projekt egyik fontos eleme, hanem a nemzetközi szakma egyik legjobban várt alkotása idén. A Magyar Zene Háza január végén nyit: koncerteknek, kiállításoknak és oktatásnak is otthont ad majd.

Formabontó külső, lyukkal átszőtt tetőszerkezet, és négy emeletnyi magas egybefüggő üvegfal – így néz ki a már elkészült Magyar Zene Háza, ami hamarosan vendégeket is fogadhat. Az épület eddig több rangos elismerést is kapott. 2019-ben elnyerte a legjobb nemzetközi középület díjat, de az Európa legjobb középülete címet is viseli.

Baán László a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa az M1-en arról beszélt: a japán Fudzsimoto Szou által tervezett Magyar Zene Háza a legjobb kortárs épület, ami Budapesten létrejött az elmúlt évtizedekben.

„Itt korábban a Hungexpo lepusztult irodaépületei voltak, egy tízezer négyzetméteres elzárt terület a Ligetben, ami teljesen újranyit a közönség számára. Felújítunk hétezer négyzetméter zöldfelületet, gazdagítjuk vele a Ligetet, tehát itt mintegy cseppben a tenger, pontosan látható lesz szimbolikusan, hogy több zöld és több kultúra (keletkezett) a Ligetben úgy, hogy nemhogy nem veszett el zöldfelület, hanem bővült, és ez a környezetére is igaz” – mondta Baán László.

A Magyar Zene Házában a koncertek, közösségi zenélések és táncházak mellett kiemelt szerepet kap az oktatás és a zenepedagógia, de lesznek állandó és időszakos kiállítások is.

„A szinteknek az élménye, a látvány és természetesen az ahhoz kapcsolódó különleges hallásélmény fejhallgatón. Illetve az élőzenének a varázsa, az a földszinti rétegben ugye két hangverseny terem. És nem utolsó sorban, az épület legfölső rétegében, a leginkább világosságnak a terében a zenepedagógia” – fogalmazott Batta András a Magyar Zene Házának ügyvezetője.

A Magyar Zene Háza január végén nyitja meg kapuit a közönség előtt.