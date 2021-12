Rekordösszegű nyeremény várja a hatos lottó játékosait

A hatos lottón 29 hete nem volt telitalálat, így a vasárnapi sorsolás várható főnyereménye 3 milliárd forint. Ezzel 13 éves rekord dőlt meg, ennyire sok pénz még sosem forgott kockán a hatos lottón.

A lottóláz ezúttal nem az ötös, hanem a második legnépszerűbb nyereményjáték, a hatos lottó miatt van. Jelenleg jobban megéri a hatos lottón játszani, hiszen nagyobb a nyerési esély és nagyobb összeg szakadhat a nyertes, vagy nyertesek nyakába. A várható jackpot 3 milliárd forint, amely nem sokkal ugyan, de meghaladja az eddigi, 2,985 milliárdos rekordot.

Az idén eddig három telitalálat született az ötös, és 7 telitalálat a hatos lottón. Az ötös lottó 2,7 milliárd fődíját is sokan elfogadnák, különösen a karácsony közeledtével, de míg erre közel 1:44 millióhoz az esély, addig a hatoson ugyanez 1:8 145 060. Vagyis az ötösön 44 millió, a hatoson “csak” közel 8 millió szelvényt kell kitölteni, hogy biztosan megnyerjük a főnyemerényt.

Ez az esély drasztikusan megnövelhető, sőt, biztosra is mehetünk! Feltéve, hogy rendelkezik 2 milliárd 443 millió 518 ezer forinttal. Ugyanis ennyibe kerülne megjátszani minden egyes számkombinációt, így a „befektető” 556 millió 482 ezer forinttal gyarapíthatná vagyonát.

Mindennek van egy óriási buktatója.

Ha lenne még valaki, aki hatalmas mázlival és például egyetlen szelvény kitöltésével eltalálná a nyerőszámokat, akkor a nyereménymegosztás miatt veszteséges lenne a „befektető” projektje.

Volt már olyan, aki megpróbálta bebiztosítani győzelmét, ráadásul sikerrel járt. Egy csalással vádolt férfi 411 millió forintot nyert a lottón, miután százmillióért vásárolt szelvényeket egy budapesti lottózóban. A férfi más alkalmakkor is tízmilliókat költött a játékra – olvasható a Bors cikkében.

Egy alkalommal többekkel együtt százmillió forintért vett szelvényeket a skandináv lottón.

Készpénzben, egy táskában vitte be a pénzt az üzletbe, az egyik terminál fél napon keresztül nyomtatta a négy kartondoboznyi lottószelvényt. Utána egyesével kellett megnézni az összeset. Az egyik telitalálatos volt, 411 milliót ért.

A csalás miatt eljárás alá vont illető, a bűncselekményből származó összeget költötte lottóra. Máskor is játszott tízmilliókért, nemcsak a skandináv, hanem az ötös és a hatos lottón is. Ezeken több alkalommal is egy találat hiányzott a főnyereményhez. Ügyvédje állítása szerint körülbelül háromszázmilliót játszott el, de hatszázmilliót nyert.

A hatoslottó sorsolását a Duna vasárnap 16 órakor élőben közvetítit.