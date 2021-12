„Nem tudtam, hogy ez lesz a búcsú” – három félárvát hagyott maga után az édesapa

A Czompó-család teljesen összetört, amikor a családfőt, Jánost elragadta a koronavírus. A gyerekek nagyon közel álltak édesapjukhoz, nehezen dolgozták fel elvesztését. Édesanyjuk, Bernadett nagyon sokat beszélteti őket a gyászról, a család szép emlékeiről, ez segíti őket a tragédia feldolgozásában.

Embermesék, Czompó család története

A Jónak lenni jó! kampányához kapcsolódóan rendkívül mély és érzelmes riportokon keresztül ismerhetjük meg a Duna Televízió és a Duna World Embermesék című riportsorozatában azoknak a családoknak az életét, akiket közvetlenül érintett a koronavírus-járvány.

Czompó János és felesége, Czompóné Bálint Bernadett a kétezres évek elején ismerkedett meg egymással, esküvőjük után három gyermekük született, Hanna, Gergely Benedek és Emese Gréta. Nagyon nagy boldogságban, szeretetben és harmóniában éltek, rengeteg közös élménye volt a családnak.

Tavasszal azonban János elkapta a koronavírust, egy hét után kórházba került, ahonnan már nem tért vissza szeretett családjához.

„Március 30-án bementem a kórházba és azt mondtam, hogy ha törik, ha szakad szeretném látni a férjem. Utána tudtunk együtt imádkozni, de akkor még nem tudtam, hogy ez egy búcsú. Kértem tőle egy jelet, és kaptam két gördülő könnycseppet. Még akkor is bíztam benne, hogy hazajön. Mikor hazaértem, gyönyörű szivárvány volt az égen. Este hívtak a kórházból, hogy János elment…” – vallotta megrendülten az özvegyen maradt Bernadett, akinek a tragédia után három gyermeke ölelő kezei adtak erőt, hogy felálljon a padlóról.

Az édesanya elmondta azt is, hogy a mai napig férje is szerepel imáikban. Sokat beszélnek, szerinte a fájdalmat ki kell beszélni, a gyermekeinek is könnyebb így feldolgozni a tragédiát.

„Nagyon sok beszélgetés az, ami a gyerekeket rendbe hozta. Megbeszélni, hogy bármi is történt, apa ugyanúgy itt van velünk, itt van a szívünkben”

– mondta Bernadett.

Kapcsolódó tartalom

Mint ismert, a Jónak lenni jó! idén a koronavírus miatt árván és félárván maradt gyerekeket segíti a Regőczi Alapítványon keresztül. A 1357-es adományvonalon egy hívás és SMS továbbra is 500 forintot jelent a gyerekeknek. Lehet segíteni a mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon is, ahol tárgyi adományokat lehet megvásárolni. A közmédia jótékonysági akciója december 19-én zárul egy egész napos műsorfolyammal.

Támogassa a koronavírus-járvány idején árván vagy félárván maradt magyar gyermekeket!

HUF 11705084-21448492-00000000

EUR IBAN: HU20 1176 3055 5885 6886 0000 0000

USD IBAN: HU26 1176 3055 5885 7014 0000 0000

Az adományvonal száma: 1357. Egy hívás vagy SMS díja: 500 forint.

További információkért látogasson el a Médiaklikk oldalára!