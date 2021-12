Megrázó sorsokat ismert meg Bagdy Emőke a Jónak lenni jó! által támogatott alapítványban

Idén is összefogásra buzdít a Jónak lenni jó! karitatív kampány, amelynek most a covid-árvákat támogató Regőczi Alapítvány a kedvezményezettje. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus is segíti az alapítvány munkáját. Céljuk, hogy hosszú távú, személyre szabott segítséget nyújtsanak a gyerekeknek. A megismert sorsok még Bagdy Emőkére is drámai hatással voltak.