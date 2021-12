Elkezdődött az újabb oltási akció

Békéscsabán csütörtök délután is sokan érkeztek a megyei központi kórház oltópontjára, hogy megkapják a koronavírus elleni védőoltást. Az oltási akció keretében szombatig itt is időpontfoglalás, és előzetes regisztráció nélkül kérhetik a vakcinát. Legtöbben a harmadik oltásra érkeznek.

A pécsi klinikai központ is csatlakozott az oltási akcióhoz. Itt is, ahogy a legtöbb intézményben minden hazánkban elérhető oltóanyagot be tudják adni. Az intézmény vezetője az M1 Híradónak arról beszélt, bízik abban hogy minél többen élnek a lehetőséggel.

„Nagyon fontos, hogy aki még nem vette fel akár az első oltást vagy éppen a harmadik oltást, ne tartsa vissza, hogy nem tud regisztrálni vagy éppen nem akar regisztrálni. Bármilyen nehézséget jelent akár otthon, vagy bárhol a regisztráció kérdése, nyugodtan fáradjon be ide, akár ebéd környékén egy oltásra, és azt meg tudja kapni” – szögezte le Sebestyén Andor a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának elnöke.

A budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban az előző hetekben naponta átlagosan ezer embert oltottak be.

Csütörtökön négy oltópont üzemelt, azonban igény esetén akár tizenkettőt is ki tudnak nyitni. A kórház orvosigazgatója az M1-en a harmadik oltás fontosságára hívta fel a figyelmet.

„Egy idő után az oltóanyagoknak a hatásossága csökkenni fog, és ahhoz hogy a megfelelő védettsége az állampolgároknak meglegyen, szükséges felvenni a harmadik oltást. A tapasztalat az, hogy a három oltással rendelkezők lényegesen kisebb eséllyel betegszenek meg” – ismertette Szabó Tibor a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház orvosigazgató helyettese.

Közülük csaknem 5 millió 915 ezren a második, mintegy 3 millió 44 ezren pedig már a harmadik oltásukat is felvették.

Közben egy nap alatt csaknem 5300 új fertőzöttet azonosítottak és 144 ember vesztette életét a vírus miatt. Több mint 6100 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, akik közül 542-en vannak lélegeztetőgépen.