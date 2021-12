Készenlétbe álltak itthon a jégtörő hajók. A Dunán kilenc, a Tiszán tizenhárom, a Balatonon pedig egy hajó várakozik arra, hogy tartós fagyok esetén megakadályozzák a jégkárokat. Az előrejelzések szerint a bevetésre még várni kell, de a hajók és a vízügy szakértői március elsejéig biztosan szolgálatba állnak – számolt be az M1 Híradója.

Hatalmas jégtáblák torlódtak fel a Dunán 2017 telén, több szakaszon közlekedni sem lehetett, a folyó helyenként negyven centiméter vastagon befagyott. Ezért be is kellett vetni a jégtörő hajókat. Magyarország még Szerbiának is segített a torlaszok megszüntetésében.

A magyar jégtörő flotta 23 hajóból áll. Az egyik a Wesselényi, 2019-ben lett felújítva, jelenleg Bajánál teljesít szolgálatot. A legnagyobb pedig a Széchenyi, ami 1988-ban épült, akár két és fél méter magas jégfalakat is képes lebontani, ilyen oldalirányú mozgással.

Egy másik jégtörő Tokajnál a Tiszán kötött ki.

A kisebb testű járművek saját súlyuk alatt, a hajó mozgásával repesztik a jeget.

„Jelenleg itt Tokajban állunk a tokaji üzemi kikötőben, itt három darab jégtörő hajó állomásozik, ezenkívül még Tiszalökön és Tiszadobon állomásoztatunk két-két jégtörő hajót. Az itteni hajók úgymond kisebb kivitelűek, tehát a testkialakítás, illetve a hajónak a sebességével, mozgási energiájával töri a jeget” – ismertette Szőke Tamás az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság Hajózási Szolgálatának vezetője.

A Tiszán tizenhárom, a Dunán kilenc, és a Balatonon egy jégtörő hajó állomásozik. Készenlétben állnak, mostantól bármikor bevethetők.

„Elsőfokú a készültség, mindez csak azért, hogy gyakorlatilag a kollégákat azonnal értesíteni lehessen, hogyha erre szükség van. Nyilvánvalóan ez mindenképpen több nap, de azért ahhoz, hogy a kollégák úgy érezzék, hogy már most gyakorlatilag, félig-meddig készültségben vannak és a fejükben ott legyen, hogy bármikor jöhetnek” – fogalmazott Siklósi Gabriella az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.

A jégtörő hajók a tervek szerint március 1-ig teljesítenek szolgálatot,

de ha szükséges, még utána is bevethetők. Tavaly rendkívül enyhe volt a tél, így nem volt rájuk szükség, kemény fagyokra a mostani előrejelzések szerint még idén is várni kell.