Minden, amit az 5-11 évesek ma kezdődő oltásárol tudni kell

A gyermekek oltása ma, szerdán kezdődik az erre kijelölt kórházi oltópontokon. Az 5-11 éves gyerekeket –akárcsak a 12–15 éves korosztálynál–, kizárólag Pfizer-vakcinával oltják be. Kedden kora reggel megérkezett az 5 és 11 év közötti gyerekek oltására alkalmas vakcinákból az első szállítmány. 138 ezer adag oltóanyagot küldött a Pfizer. Emlékezhetnek még az év eleji időszakból, hogy ennek a felét félre rakják a második körre, vagyis 69 ezer gyerek oltásához elegendő vakcina jött – közölte az M1 Híradója.

Gyerekeknek való vakcina jött

Kedd reggel fél 7-kor landolt egy repülőgép a budapesti Liszt Ferenc repülőtéren egy újabb szállítmánnyal. Az elmúlt évben több millió adag vakcina érkezett légi úton Magyarországra. De ez az első olyan Pfizer-szállítmány, amelyben kifejezetten a gyermeknek szánt vakcinák vannak.

A fiolákat a repülőtérről azonnal egy vecsési logisztikai központba vitték. „Ez az a központ, ahol majd szortírozni fogják és autókba helyezik a vakcinákat, amelyek kiszállításra kerülnek a mai nap folyamán” – fejtette ki az M1 Híradó tudósítója.

A logisztikai központból mintegy száz autó indult útnak egyenesen az oltóközpontokba.

A Heim Pál kórházban már kedden be is adták az első vakcinákat. Az első oltottak közül a legfiatalabb gyerek hét éves, a legidősebb pedig már betöltötte a tizenegyet. Mindannyian tudják, hogy mi az a koronavírus. És azt is, hogy miért elengedhetetlen az oltás.

„Nagyon fontosnak tartotta az egész családom, hogy mindenki be legyen oltva a környezetünkben, és igenis, kistestvéreim is vannak, és a kicsiket is nagyon veszélyezteti ez a kór” – mondta az egyik beoltott gyermek.

Kapcsolódó tartalom

A Heim Pál Gyermekkórház főigazgatója, Nagy Anikó azt mondja: a delta variáns megjelenése óta egyre több súlyos állapotú gyereket ápolnak a kórházban, de azoknál is bizonytalan a betegség kimenetele, akiknek csak enyhe tüneteik vannak.

„Ma már az irodalomban és a világon is látják, és mi is látjuk azt, hogy még azoknál a gyerekeknél, akik tünetmentesen, vagy enyhe tünettel vészelték át a koronavírusjárványt, fertőzést, is lehetnek hosszú-távú megmaradandó hatások” – emelte ki.

Első körben 69 ezer gyermek kaphatja meg a koronavírus elleni oltást. Csak Budapesten 18 ezer gyereket tudnak beoltani karácsonyig.

„A fővárosba 36 ezer adag oltóanyag érkezett, ebből a felét lehet felhasználni most első körben. Aztán félre kell tenni a második körre a második felét. Így 18 ezer 5 és 11 év közötti gyermeket tudunk a karácsonyi időszakban beoltani” – mondta Sára Botond fővárosi kormánymegbízott.

A szülők már napok óta regisztrálhatnak az interneten. A gyerekek kijelölt kórházi oltópontokon és a házi gyermekorvosoknál kaphatják meg a vakcinát.

Az oltóanyagok tárolása különleges figyelmet igényel. A Pfizer-vakcinákat mínusz 81 fokon kell tartani.

Az 5 és 11 év közötti gyermekek tömeges oltása szerdán kezdődik. Időpontot foglalni szombat óta lehet az eeszt.gov.hu oldalon. Azt kérik a szülőktől, hogy aki teheti, a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve vigye magával.

A legfiatalabb korosztály oltásához szükséges első vakcinaszállítmány ezen a napon érkezett Magyarországra. Az 5-11 év közötti gyermekek immunizálása december 15-én kezdődik, az érintett korosztályból első körben 69 ezren kaphatják meg a vakcinát (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Miben különbözik a fiatalabb gyermekek oltása?

A Pfizer-BioNTech vakcina az egyetlen vakcina, amely gyermekek számára elérhető. Az Európai Gyógyszerügynökség az 5-11 évesek körében a Pfizer-BionTech által fejlesztett vakcinával a 12 éves korosztálynál idősebbek körében használtnál kisebb dózissal – a teljes dózis harmadával ajánlja. A fiatalabb gyerekeknél használt tű is kisebb lesz – tájékoztat az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ(CDC).

Az 5-11 éves gyermekek körében elvégzett kutatás eredményei szerint a Pfizer vakcinája kisebb, 10 mikrogarmmos dózis esetében is hasonlóan hatásos volt, mint a nagyobb, 30 mikrogrammos dózissal oltott 16-25 éves fiatalok körében.

Kapcsolódó tartalom

Minden 5-11 éves gyermek oltható, ha a szülő kéri, és az oltásnak nincs ellenjavallata

Az időpontfoglalóba azok a szülők tudnak belépni, akik az elmúlt napokban hiánytalan adatokkal regisztrálták gyermeküket és regisztrációjukat már érvényesítették. Minden 5-11 éves gyermek oltható, ha a szülő kéri, és az oltásnak nincs ellenjavallata.

Akut, lázas betegség esetén az oltás ellenjavalt.

Az időpontfoglaló elérhetősége: https://www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/covid-oltas-idopontfoglalas

Amit az online regisztráció során meg kell adniuk:

a gyermek neve;

életkora;

TAJ szám;

lakcíme;

a szülő elérhetőségei

Amit az oltás napján a szülőnek magával kell vinnie:

a gyermek tajkártyáját;

egy, a személyazonosságát igazoló dokumentumot;

a szülői hozzájáruló nyilatkozatot;

az esetleges betegségekről szóló nyilatkozatot