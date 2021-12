Kiderült, ki volt a titokzatos jótevő

Az elhunyt mentős családján segített a vállalkozó.

Tragikusan fiatalon, 47 évesen hunyt el a közismert mórahalmi mentős, H. Balázs november végén. Mint bajtársa, a Mórahalmi Mentőállomást vezető Gera Zsolt beszámolt róla, Balázs a frontvonalban segítette a betegeket a járvány minden hullámában, de a végén ő is megbetegedett, hiába küzdött, elvesztette a harcot. A családfő nélkül nehéz helyzetbe került, nagy összegű hitelállománnyal terhelt család megsegítésére széles körű összefogás indult. Egy vállalkozó magára vállalta a tragikus hirtelenséggel elhunyt, 47 éves mórahalmi mentős családjának teljes hitelállományát. Két hete még homály fedte a jótevő személyazonosságát, ma reggelre azonban kiderült, hogy Orbán Viktor veje, Tiborcz István sietett a nehéz helyzetbe került család segítségére – írta a szeged365.hu. A portálnak nyilatkozott Gera Zsolt, a gyűjtést szervező bajtárs aki elárulta, hogy a közismert üzletember megígérte, továbbra is Balázs családja mellett marad és a jövőben is segíteni fog nekik.

A vállalkozó az elhunyt mentős családjának minden adósságát kifizette és a család röszkei otthonában is járt, ahol többek között tabletet, fotósállványt, legót, laptopot vitt a gyerekeknek.