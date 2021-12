Karikó Katalin: Amikor új díjat kapok, azokra a tudósokra gondolok, akik soha semmilyen elismerést nem kapnak, hisz negyven évig én sem kaptam

Idén Karikó Katalin kapta a Debreceni Egyetem kitüntetését. A kutatóbiológus, biokémikus professzor a szintetikus mRNS alapú vakcina technológiájáért veheti át az elismerését – hangzott el az M1 Híradóban. Karikó Katalin üzent a kisgyermekes szülőknek is annak kapcsán, hogy szerdán kezdődik Magyarországon az 5-11 évesek oltása.

Kitüntették Karikó Katalint

Idén 18. alkalommal adták át a díjat, melynek idei kitüntetettje Karikó Katalin. A kutatóbiológus idén már több, mint hetven díjat kapot.

„Minden egyes díj speciális, mindig meghatódok” – fogalmazott.

Karikó Katalin azt is elárulta, hogy annyi díjra jelölik, hogy ha megkérdezik előre, ő már inkább mást javasol maga helyett.

Tudom, hogy a rengeteg díj a tudománynak is szól, de ilyenkor mindig arra gondolok, hogy negyven évig semmilyen kitüntetést nem kaptam, mégis „jól megvoltam”. Ugyanakkor a mai napig van rengeteg hozzám hasonló kutató, akik soha nem kapnak semmilyen díjat. Az ő nevükben is veszek át egy-egy újabb díjat, ilyenkor rájuk is gondolok – mondta.

Kapcsolódó tartalom

Szerdán kezdődik az öt és tizenegy éves kor közötti gyerekek oltása. Karikó Katalin elmondta, hogy nagyon fontos, hogy a legkisebbek is be legyenek oltva.

Az utóbbi időszakban sok szülő megkereste, azzal, hogy gyermekük megfertőződött és súlyosabb tüneteket produkál. Ekkor a gyerekek oltása még nem kezdődött meg, de éppen ezen problémák kivédése miatt fontos, hogy a szülők elvigyék beoltani gyermekeiket.

„Jó lenne, ha ezt elkerülhetnénk, mert nagyon kiszámíthatatlan, hogy a vírus milyen szövődményeket okoz” – tette hozzá.

Szinte nem telik el úgy nap, hogy ne kapna valamilyen elismerést Karikó Katalin, akit hétfőn a Time magazin az év hősei közé választott. Az egyik első kitüntetését a magyar szakember egy éve kapta, amikor megkapta a Közmédia Év Embere Díját.