Novodomszky Éva: A Jónak lenni jó! érzelmileg mindig felemel

Mióta láthatják a nézők a képernyőn a Jónak lenni jó! műsorvezetőjeként?

– Gyakorlatilag a kezdetektől fogva, azonban az elején nem egy műsorvezető vitte az egész napos műsorfolyamot, hanem 4-5 óránként váltottuk egymást. Az utóbbi években alakult úgy, hogy én vagyok az állandó, társműsorvezetőim pedig váltakoznak, a közmédia különböző csatornáiról csatlakoznak hozzám. Rengetegen dolgoznak a decemberi műsoron és az azt megelőző időszakban azon, hogy megvalósuljanak a célok.

Ki tudna emelni meghatározó élményeket az elmúlt tíz év kampányaiból?

– Sok apró mozzanata van ennek a műsornak, amelyek külön-külön is hatással vannak rám. Az elsődleges cél a segítségnyújtás, azonban küldetésünk az ismeretterjesztés is. A legtöbb élményem is ehhez kapcsolódik: megismerni azokat az alapítványokat, szervezeteket, amelyek ezt a segítő munkát végzik és azokat a helyzeteket, problémákat, amiket segíteni akarnak. Sokat tanultam, amikor a Peter Cerny Alapítványnak segített a műsor. Nem gondoltam volna, hogy mi mindennel jár együtt a koraszülöttek mentése, mennyire speciális egy mentőautó. Döbbenetes számokkal dolgoznak abban az értelemben, hogy az orvostudomány fejlődésével képesek megmenteni elképesztően picike súllyal született babákat. Ezen kívül minden évben vannak egészen szívszorító, személyes történetek, amikor tényleg megküzd az ember azzal, hogy utána vissza tudjon térni a képernyőre és szinte rezzenéstelen arccal folytassa a műsort. Sokat tudtunk meg azokról a helyzetekről, amelyekben a segítségre szoruló emberek élnek, és azokról a segítőkről, akik ennek szentelik az életüket. A legszívbemarkolóbb része talán az, amikor elmegyünk forgatni az érintett családokhoz. Mindig egy érzelmi hullámvasút ebben a műsorban lenni, mert egyrészt szívszorító a sok személyes történet, másrészt nagyon felemelő látni, hányan fordítják idejüket és energiájukat arra, hogy segítsenek.

Máshogy várja a karácsonyt, mióta elindult a Jónak lenni jó?

– Segíteni mindig jó. Megvannak az évnek azok az időszakai, amikor hagyományosan több lehetőség nyílik az összefogásra, amivel aktívabban segíthetjük a nálunk nehezebb helyzetben lévőket. Ilyenkor több hangsúly kerül a jótékonykodásra, de nem emiatt várja az ember máshogy a karácsonyt. Magát a Jónak lenni jó!-t várjuk az év végén, már ősszel izgatottak vagyunk, hogy vajon ki lesz az adott év kedvezményezettje, beépült az életünkbe. Több mint egy hagyomány, önálló különleges szakaszává vált az évnek, nem kötődik a karácsonyhoz.

Hogy látja, akár gyermekei példáján is, mennyire van meg a fiatalokban a segíteni vágyás?

– Nem mernék általánosítani, noha szoktunk beszélgetni a gyerekekkel arról, hogyan működik például az iskolájukban vagy a baráti körükben. Kiskoruk óta benne vannak ebben, ahogy általában az ember kicsiben próbálja érzékenyíteni a saját gyerekét, én is megtettem ezeket a lépéseket. Például rendszeresen összegyűjtünk olyan régi játékokat, amiket az iskolai adományozásra szánunk. De megtanultuk, hova vihetünk tartósélelmiszer-csomagot vagy mely egyesületek, szervezetek, csoportok fogadnak tanévkezdési csomagot szeptemberre. Voltunk együtt ajándékot csomagolni és el szoktak jönni velem adományt vásárolni. Ilyenkor mindig kikérem a véleményüket, hogy ha nem lenne annyi játékuk, akkor ők minek örülnének vagy a meglévőik közül melyik tetszene másoknak a legjobban. Ha ezt egy családban jól kezelik, és a gyerekek azt látják, hogy ha apróságokkal is, de segítünk, amikor tudunk, akkor úgy vélem, felnőttként ők is ezt képviselik majd. Természetessé válik a segítségnyújtás, hozzátartozik majd a bioritmusukhoz.

Az idei Jónak lenni jó! a koronavírus-járvány miatt árván vagy félárván maradt gyermekek segítésére összpontosít. Mire lehet szüksége egy ilyen élethelyzetbe került gyermeknek, családnak?

– Minden érintettnek speciális a helyzete. Vélhetően kevesen vannak olyanok, akik be tudnak fogadni a családjukba egy árván maradt kisgyereket, ezért úgy gondolom, hogy elsősorban anyagi támogatásra van szükségük. Nagyon fontos volna az érzelmi támogatás is, de nem tudom, mi az, amivel ebben a helyzetben egy kisgyereknek érzelmi biztonságot lehet kívülről nyújtani. Mert ebben leginkább az tud igazán segíteni, aki eddig is szereplője volt az életének. Bízom benne, hogy a legtöbbüknek van valaki a közelében: nagyszülő, keresztszülő, nagynéni vagy nagybácsi, akibe érzelmileg kapaszkodhatnak, és akivel folytathatják az életüket egy ilyen nagy trauma és veszteség után. A jövőjük azonban kevésbé van biztosítva most, mint akkor, amikor még a szülők tudtak rájuk vigyázni. Ez az, ami rendkívül fontos a Regőczi Alapítvány tevékenységében, hogy hosszú távú és személyre szabott támogatásra keres megoldást. Nem elég egyszer megtámogatni valakit, mert ez az állapot nem múlik el, amíg fel nem nő és nem tud a saját lábára állni. Emellett fontos, hogy támogassuk azokat az embereket is, akik magukhoz veszik az árvákat és védőhálóként érzelmi biztonságot nyújtanak a gyerekeknek.

Volt-e olyan felajánlás, ami a szívéhez közel állt vagy olyan tárgy, ami végül az Ön otthonába került?

– Tárgyat még nem vásároltam, az adott évi kedvezményezett központi bankszámlaszámára szoktam közvetlenül utalni. Ami viszont nagyon megérintett – ilyen többször is volt -, amikor műsorvezetőtársaimmal együtt a telefon mögött ültem és fogadtam a nézők hívásait. IIyenkor nemcsak felajánlás történik, hanem ők maguk is elkezdenek beszélgetni vonal végén lévő kollégákkal. Elmesélnek egy-egy történetet az életükből, vagy hogy miért szeretnének segíteni. Előfordult, hogy szégyenkezve hívott valaki: nem tud sokat adni, de azt jó szívvel adná, mert fontosnak tartja az aktuális ügyet és legalább ezzel a kis gesztussal szeretne hozzájárulni. Mindig elmondjuk, hogy ezekből a kicsikből, meg persze néhány nagyobból tevődik össze az az egész, ami hatalmas segítség a rászorulóknak. Ha sokan összefognak, akkor sok kicsivel is lehet akkorát lépni előre, mint egy vagy két nagy adománnyal. Ezek a hangok, beszélgetések sok év után is megmaradnak.

Címlapfotó: MTVA