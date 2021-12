A budapesti kézilabdacsarnok avatójának teljes jegybevételét ajánlja a Jónak lenni jó!-nak

Nemes célra ajánlja Főpróba elnevezésű nagyszabású eseményének jegybevételét a 2022-es férfi kézilabda Európa-bajnokság hazai szervezőbizottsága. Szűk egy hónappal az Eb rajtja előtt, december 16-án a budapesti kézilabda arénában találkozhat a közönség a sportág elmúlt évtizedeinek meghatározó magyar szereplőivel, valamint részese lehet a hagyományosnak mondható Kabalák csatájának is. A hangulatért a Punnany Massif felel, a jegyek eladásából befolyó összeggel a közmédia Jónak lenni jó! adománygyűjtő kampányát támogatják a szervezők.

„Szeretnénk, ha az Európa-bajnokság minél biztonságosabban és zökkenőmentesebben zajlana, különösen tekintettel sportágunk új ékszerdobozának, az Eb központi helyszínének eseményeire” – emelte ki a rendezvénnyel kapcsolatban Kovács Barbara, az EHB 2022 Kft. ügyvezető igazgatója. „Természetesen az aktuális járványügyi szabályokat betartva szerveztünk meg mindent, hogy mindenki biztonságos körülmények között érezhesse jól magát a budapesti kézilabda arénában. Örülünk annak, hogy segíthetünk is a különleges programmal, mivel csatlakozunk a közmédia Jónak lenni jó! adománygyűjtő kampányához, amelynek idei kedvezményezettje a Regőczi Alapítvány”.

A Magyar Kézilabda Szövetség ezen az estén iktatja be új tagjait a Kézilabda Hírességek Csarnokába, majd hamisítatlan All Star-pillanatokat élvezhet a közönség. Előbb a női válogatott korábbi legendáié lesz a főszerep, majd az elmúlt évtizedek meghatározó férfijátékosai vívnak gálamérkőzést. Többek között Kökény Beatrix, Pálinger Katalin, Éles József és Nagy László lépnek pályára az arénában. A férfi All Star-mérkőzés szünetében az Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott tagjaival találkozhat a közönség.

A budapesti kézilabda arénában rendezendő Főpróbára december 8-án indul a jegyértékesítés. Az Európa-bajnokság mérkőzéseire korábban jegyet vásárló szurkolók ingyenes belépőjegyet igényelhetnek az eseményre, így részesei lehetnek a budapesti kézilabda aréna első nagyszabású programjának. Az igénylés pontos folyamatával kapcsolatban a jegyértékesítő külön e-mailt küld az Eb-jegy tulajdonosoknak.

A belépőjegyeket az alábbi linken vásárolhatják meg.

A Facebook-esemény ide kattintva érhető el.

A Jónak lenni jó! jubileumi adománygyűjtő kampánnyal idén a Regőczi Alapítvány munkájához lehet hozzájárulni. Az alapítvány bankszámlaszámára közvetlenül is lehet utalni (HUF 11705084-21448492-00000000; EUR IBAN: HU20 1176 3055 5885 6886 0000 0000; USD IBAN: HU26 1176 3055 5885 7014 0000 0000). Az év végéig elérhető 1357-es adományvonal hívása, vagy az oda elküldött SMS pedig alkalmanként 500 forint támogatást jelent. A www.mediaklikk.hu/jonaklennijo honlapon fix áras felajánlások vásárolhatók meg, néhány különleges tárgyat pedig a december 19–i egész napos műsorfolyam során árverésre bocsátanak.

A címlapfotó illusztráció.